Tutto come da pronostico: dopo aver eliminato l'Italia di Filippo Volandri , il Canada di Auger-Aliassime vince la sua prima Coppa Davis in finale contro l'Australia. E' proprio il n° 6 del mondo a mettere la firma sul trionfo del Martin Carpena con il 6-3 6-4 al n° 1 aussie, Alex de Minaur dopo il primo punto conquistato da Denis Shapovalov su Thanasi Kokkinakis (6-2 6-4). Per i nordamericani è il secondo successo del 2022 in una competizione a squadre dopo l'Atp Cup.