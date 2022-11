dall'inviato a Malaga - Dopo il capolavoro con gli Stati Uniti ai quarti serve un'altra impresa all'Italia di Filippo Volandri per tornare in finale di Coppa Davis dopo 24 anni (allora la squadra capitanata da Paolo Bertolucci perse a Milano 4-1 contro la Svezia, condizionata anche dal grave infortunio alla spalla di Andrea Gaudenzi). In semifinale c'è il temibile Canada di Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, un'altra favorita per la vittoria finale (anche se è stata ripescata con una wild card dall'Itf dopo il ko nel turno preliminare). Scopriamo insieme perchè gli azzurri possono sperare nell'impresa.

Gli accoppiamenti: equilibrio nei precedenti

sostanziale equilibrio: a maggio il torinese ha perso l'unica sfida con Shapo alla fine di una dura battaglia al terzo set sulla terra del Foro Italico, mentre Musetti e Aliassime si sono incontrati quattro volte in carriera, due vittorie a testa (Lione 2021 e Montecarlo 2022 per l'azzurro, Barcellona 2021 e qualche settimana fa a Firenze, Se i due capitani confermassero le line-up proposte ai quarti di finale le tre sfide sarebbero Sonego-Shapovalov, Musetti-Aliassime e Fognini/Bolelli-Shapovalov-Pospisil. I precedenti degli scontri diretti raccontano di un: a maggio il torinese ha perso l'unica sfida con Shapo alla fine di una dura battaglia al terzo set sulla terra del Foro Italico, mentre Musetti e Aliassime si sono incontrati quattro volte in carriera, due vittorie a testa (Lione 2021 e Montecarlo 2022 per l'azzurro, Barcellona 2021 e qualche settimana fa a Firenze, complice un blackout fisico di Musetti , per il canadese). Per quanto riguarda il doppio non ci sono precedenti tra le due coppie, ma Fognini e Bolelli sono entrambi specialisti della disciplina, a differenza dei nordamericani che hanno il solo veterano Pospisil, in passato anche top10.

Matteo Berrettini, la "talpa"

"Con gli USA avendo giocato varie volte contro Paul, Tiafoe e Fritz ho dato qualche suggerimento. Per dirne una, Paul avevo notato che aveva certi pattern al servizio e li ho condivisi con la squadra".

La presenza di Berrettini in Andalusia assume contorni strategici: lo ha raccontato lui stesso alla vigilia della sfida contro il Canada. Mentre spera nel "miracolo" di un recupero-lampo, il romano sforna analisi tattiche in spogliatoio: Matteo, grazie alla classifica acquisita, gioca ciclicamente con i più grandi tennisti del pianeta, compresi i prossimi avversari. Con Aliassime ha giocato anche in coppia nel doppio a Cincinnati, Pechino e Shanghai nel 2019...

Il fattore squadra

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Con loro ho un rapporto che si estende lungo tutto il corso dell’anno. Abbiamo una chat in cui ci sentiamo e con ognuno ho un approccio diverso; chiaramente con Fabio (Fognini) non posso pormi come con Muso (Musetti)".

Il nuovo progetto di Filippo Volandri, che ha preso il testimone dell'Italia l'anno scorso da Corrado Barazzutti, mette al centro il "noi". Il capitano azzurro, ad esempio, pur non convocandolo a Bologna, in ogni conferenza ha sempre citato il nome di Lorenzo Sonego. Stima reciproca, riconoscenza e unione di intenti che si sono tramutate in energia positiva nel match con Tiafoe . Da Bratislava a Bologna fino a Malaga: tutti importanti, nessuno indispensabile. Volandri è sulla strada giusta.

Ps: il Martin Carpena di Malaga si vestirà di azzurro oggi (la quota di tifo canadese nei giorni scorsi è stata esigua). Un altro motivo per sognare l'impresa....

