Una buona notizia. Dopo l’amarezza dell’esito della semifinale delle Finali di Coppa Davis 2022 a Malaga per l’Italia, vista la sconfitta 2-1 contro il Canada , c’è una novità per la quale rallegrarsi tra le fila azzurre.e di conseguenza non dovranno affrontare la fase preliminare e saranno direttamente nei gironi dall’11 settembre.. Oltre alle due compagini, presenti anche le due finaliste di quest’edizione ovvero Australia e appunto Canada. Pertanto, come accaduto quest’anno, i nostri portacolori si giocheranno le chance di accesso alle Finali sul veloce indoor andaluso tra le mura amiche.

Ai turni preliminari parteciperà un totale di 24 nazioni e il sorteggio per stabilire gli incroci andrà in scena quest’oggi. Le 12 sfide si giocheranno in casa e in trasferta il 3-4 febbraio o il 4-5 febbraio. Ogni match contemplerà il vecchio format: quattro match di singolare e uno di doppio . Sono state stabilite anche le 12 teste di serie nel sorteggio menzionato sulla base della classifica per nazioni della Davis, che include i risultati delle Finals di quest’anno.