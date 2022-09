Casalecchio Di Reno (Bologna) - Sette finali, un solo successo, nel 1976. L'Italia di capitan Filippo Volandri ci riprova da oggi contro la Croazia: obiettivo da qui a domenica qualificarsi per l'ultima fase della Coppa Davis a Malaga a fine novembre. Convocati Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Segui il racconto della giornata dalla Unipol Arena di Bologna con risultati in diretta, aggiornamenti e notizie sugli azzurri.

14:00 - Gli accoppiamenti ufficiali

Match 1 (dalle 15) - Borna Gojo vs Lorenzo Musetti

Match 2 - Borna Coric vs Matteo Berrettini

Match 3 - Nikola Mektic/Mate Pavic vs Simone Bolelli/Fabio Fognini

12:00 - Berrettini e Musetti, pronti a scendere in campo

Nell’ultima sessione di rifinitura in vista del debutto con la Croazia presenti Berrettini e Musetti sotto lo sguardo attento di capitan Volandri e dei rispettivi coach. Pochi dubbi sull'assegnazione dei due singolari, Jannik Sinner, reduce dal fastidio alla caviglia da New York, a bordo campo in tuta, dovrebbe riposare.

