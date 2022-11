Il capitano Filippo Volandri lo ha definito il primo passettino ma la vittoria ottenuta da Lorenzo Sonego con la miglior partita del suo 2022 contro Francis Tiafoe, è una vera impresa. Strepitosa la prestazione sciorinata dal torinese, che non ha fatto rimpiangere i big assenti Berrettini e Sinner, e ha sconfitto il semifinalista del’ultimo US Open e n°19 del mondo 633, 7-6 in un elettrizzante match di circa due ore regalando l'1-0 all'Italia sugli USA (qui il LIVEBLOG per seguire la sfida).

Stratosferica la partita giocata di Sonego, riassunta dall'elettrizzante tie-break decisivo dove dopo essersi visto annullare due match point sul 6-4: il torinese non si è sconfortato ed ha annientato il rivale con un match point infinito, uno scambio nel quale Sonego è coraggio e costringe all’errore lo statunitense con una meravigliosa accelerazione di rovescio in lungolinea che non lascia scampo al rivale e scatena la torcida dell’angolo azzurro e degli italiani sugli spalti a Malaga. E dopo l’abbraccio con i compagni di squadra e Volandri, Sonny ha cercato l’approvazione del pubblico con l’esultanza alla Luca Toni, mani davanti alle orecchie a chiedere ancora più applausi e tifo per questo 1-0 fondamentale nella ricerca di uno spot per la semifinale.

