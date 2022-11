dall'inviato a Malaga - Nel giorno della vigilia di Italia-Canada, Matteo Berrettini si è presentato alle 9:30 sul Centrale di Malaga per svolgere un nuovo allenamento ( si è presentato alle 9:30 sul Centrale di Malaga per svolgere un nuovo allenamento ( dopo quello di mercoledì ) agli ordini di capitan Volandri: un'ora e 20 di scambi sostenuti con uno sparring partner locale, sorrisi (quelli non mancano mai), qualche smorfia di dolore per il piede sinistro non ancora al 100%. Il romano è stato l'unico azzurro a svolgere la sessione sul Centrale, gli altri quattro, Musetti, Sonego, Fognini e Bolelli sul campo 2. Poi l'incontro con i giornalisti nella pancia del Martin Carpena e la dichiarazione a sorpresa dopo il forfait "ufficioso" di domenica sui social

"Sto recuperando molto velocemente. Oggi ho fatto il miglior allenamento da quando mi sono fatto male. La squadra sta benissimo, ieri hanno giocato tutti in maniera pazzesca. Sono contentissimo che stia andando così. Se fosse per me giocherei pure con una gamba sola, ma poi bisogna essere oggettivi e fare il meglio per la squadra. Miracolo?Vediamo"

