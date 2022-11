- Italia-Stati Uniti, valida per i quarti di finale di Coppa Davis, si deciderà nel doppio Fognini/Bolelli contro Sock/Paul. Dopo l'impresa di Sonego contro Tiafoe , è questo il verdetto del secondo singolare al Martin Carpena in cui Lorenzo Musetti si è arreso in due set al semifinalista di Torino, Taylor Fritz. Il match decisivo andrà in scena sul cemento di Malaga alle 14:45.