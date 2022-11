- Il secondo singolare della sfida tra Italia e Canada, valida per la semifinale di Coppa Davis, rispetta il pronostico: Felix Auger-Aliassime batte in due set Lorenzo Musetti: dopo l'impresa di Sonego su Shapovalov nel primo match di giornata, le due Nazionali si sfideranno nel doppio per decidere la sfidante dell'Australia nella finale di domenica. Al canadese n° 6 del mondo bastano due break per chiudere i conti 6-3 6-4 in un'ora e 26 minuti. Per l'allievo di Simone Tartarini si tratta della seconda sconfitta in queste Finals dopo quella contro Fritz nei quarti contro gli Stati Uniti.