aussie si sono imposti con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-4 in 2 ore e 16 minuti di partita nella sfida valida per la prima semifinale 19 anni nell’ultima volta. Nel 2003 l’Australia ottenne contro la Spagna il suo ultimo titolo. Per gli aussie si tratta della Finale n.48 della loro storia in Davis, mettendo nel mirino l’Insalatiera n.29. Un esito inaspettato. Niente da fare per i forti croati Nikola Mektic e Mate Pavic nel confronto del doppio con gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Contrariamente ai pronostici, glisi sono imposti con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-4 in 2 ore e 16 minuti di partita nella sfida valida per la prima semifinale della Coppa Davis 2022 a Malaga (Spagna). Sul veloce indoor andaluso , i ragazzi di Lleyton Hewitt si sono superati e hanno conquistato l’accesso all’atto conclusivo a distanza di. Nel 2003 l’Australia ottenne contro la Spagna il suo ultimo titolo., mettendo nel mirino l’Insalatiera n.29.

Ad

Berrettini: "Miracolo? Fosse per me giocherei anche su una gamba sola"

Coppa Davis Bertolucci: "Berrettini in campo? Fantascienza. Col Canada sarà dura" 9 ORE FA

La cronaca del match

Nel primo set sono i servizi a farla da padroni. Il campo, di partita in partita, è sempre più veloce e per questo il fondamentale della battuta ha maggior efficacia. Abili le due coppie a sfruttare la superficie con traiettorie slice. Purcell e Thompson annullano l’unica palla break della frazione nel nono game. Mektic e Pavic trovano concretezza nella loro azione nel tie-break, affidandosi soprattutto a delle soluzioni ben combinate a rete che mettono in difficoltà gli australiani. Il 7-3 fa sorridere i croati.

Nel secondo set l’andamento è speculare alla frazione precedente ed è sempre la battuta il fondamentale a funzionare maggiormente. Tuttavia, stavolta, gli australiani nell’undicesimo game, anche un po’ a sorpresa, sfruttano alcuni errori dei rivali. Gratuiti che costano a caro a Pavic/Mektic che vedono sfumare la possibilità di archiviare il match nel secondo parziale, vinto dai rivali per 7-5.

Nel terzo set si gioca punto a punto e Purcell/Thompson hanno maggior birra in corpo. Il rendimento al servizio dei due aussie è eccellente e in risposta sono pragmatici nel settimo game, sfruttando alla perfezione l’unica palla break della frazione. Con grandissima incisività, Purcell fa calare il sipario con un ultimo turno in battuta autorevole, chiudendo sul 6-4.

Bertolucci: "Berrettini in campo? Fantascienza. Col Canada sarà dura"

Coppa Davis Berrettini: "Miracolo? Fosse per me giocherei anche su una gamba sola" 11 ORE FA