Chiuso il capitolo US Open, per Sofia, in Bulgaria, che evoca dolci ricordi, poi ad inizio ottobre si va a Nur-Sultan, in Kazakistan. Fin qui le certezze, poi è possibile che l’azzurro giochi i tornei che si disputeranno in Italia nella fase centrale di ottobre, a Firenze e Napoli, prima di spostarsi a Vienna, in Austria. per Jannik Sinner si apre il finale di stagione con i mesi di settembre ed ottobre che andranno a determinare gli impegni di novembre: si torna in campo già la prossima settimana con la fase a gironi di Coppa Davis a fare da preludio alla fase ad eliminazione diretta di Malaga. Poi si ritorna sul circuito ATP: a fine mese eccoin Bulgaria, che evoca dolci ricordi, poi ad inizio ottobre si va a, in Kazakistan. Fin qui le certezze, poi è possibile che l’azzurro giochi i tornei che si disputeranno in Italia nella fase centrale di ottobre, a, prima di spostarsi a, in Austria.

Il Masters di Parigi poi chiuderà i conti in chiave Race e definirà i qualificati alle Finals di Torino: qualora a Sinner non dovesse riuscire la rimonta verso il settimo posto, potrebbe sempre esserci il ripiego verso le Next Gen ATP Finals di Milano.

CALENDARIO JANNIK SINNER SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022

SICURI

14-18 settembre Davis Cup – Gironi

26 settembre-2 ottobre Sofia Open

3-9 ottobre The Astana Open Nur-Sultan

POSSIBILI

10-16 ottobre Firenze Open

17-23 ottobre Tennis Napoli Open

24-30 ottobre Erste Bank Open Vienna

SICURO

31 ottobre-6 novembre Rolex Paris Masters Parigi

POSSIBILI

08-12 novembre Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals Milano

13-20 novembre Nitto ATP Finals Torino

23-27 novembre Davis Cup Finals Malaga

