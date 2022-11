dall'inviato a Malaga - Signore e signori, Lorenzo Sonego. Nella città di Picasso, davanti ai 9mila del Martin Carpena, il tennista torinese firma il secondo capolavoro di queste Finals di Davis. Signore e signori, Lorenzo Sonego. Nella città di Picasso, davanti ai 9mila del Martin Carpena, il tennista torinese firma il secondo capolavoro di queste Finals di Davis. Dopo Tiafoe ecco un'altra vittima oltreoceano top20: Denis Shapovalov si arrende in tre set dopo tre ore e un quarto di battaglia! L'Italia conquista il primo, preziosissimo, punto contro il Canada nella semifinale vista Australia. Ora è tutto nelle mani di Lorenzo Musetti che sfiderà il n° 6 del mondo, Felix Auger-Aliassime.

Lorenzo Sonego Credit Foto Getty Images

"È stata una partita pazzesca, emozionante. Shapovalov è un guerriero, non molla mai, mi aspettavo di poter arrivare al terzo. Anche se avessi perso sarei stato contento lo stesso, perché per me l'importante è dare l'anima".

Una partita al cardiopalma

Shapovalov parte con una striscia di nove punti di fila, la tensione si fa sentire per Lorenzo che riesce a invertire la rotta nel quarto game con il controbreak e a trascinare il set al tie-break dove due errori del canadese fanno la differenza: Sonny passa in vantaggio 2-1 dopo 1 ora e 10 minuti. Nel secondo parziale il ritmo si alza ancora di più e il tennis in campo raggiunge vette di pathos e bellezza da vera Davis. Lollo annulla 5 set point sul 5-4 (di cui tre consecutivi) evitando il break chirurgico. Si va ancora al tie-break: qui cambia il vento della partita quando Shapo recupera due mini-break e sul 5-4 l'azzurro sbaglia un diritto al volo e successivamente commette doppio fallo. Il n° 18 al mondo chiude 7-5, tutto da rifare. Nel terzo set la tensione si taglia col coltello: Sonego annulla altre 5 palle break (in tutto sono 12!!!) e mette la freccia sul più bello aiutato da gratuiti e doppi falli dell'avversario. Il primo punto è dell'Italia, l'abbraccio di Volandri (e poi quello della Squadra) è bellissimo, intenso e pieno di gratitudine. L'Italia è ad un solo punto da una finale che manca da 24 anni...

Berrettini: "Miracolo? Fosse per me giocherei anche su una gamba sola"

