dall'inviato a Malaga - E' un Filippo Volandri triste per la sconfitta, ma orgoglioso dei suoi ragazzi quello che si presenta nella pancia del Martin Carpena di Malaga - E' un Filippo Volandri triste per la sconfitta, ma orgoglioso dei suoi ragazzi quello che si presenta nella pancia del Martin Carpena di Malaga dopo la sconfitta nel doppio decisivo nella semifinale contro il Canada . Il capitano dell'Italia va dritto al punto, al cambio all'ultimo momento nella coppia del doppio. Una scelta decisa a tavolino e motivata da un infortunio di Bolelli al polpaccio:

"Bolelli si è infortunato ieri, non si è allenato. Ho chiesto a Berrettini se era pronto, mi ha detto di sì e si è allenato duramente. Ho scelto Matteo perchè so che è un giocatore importantissimo, abituato a giocare questo tipo di competizioni, in questi palcoscenici e come ho fatto nei giorni scorsi se ho una potenzialità nel team cerco di sfruttarla al massimo. Quindi eravamo già decisamente proiettati verso quella scelta e poi il fatto che Sonego aveva dato tutto, forse anche di più, lo stesso Musetti era uno dei papabili.... Ma ho una squadra e faccio scelte e avere Matteo come coniglio che abbiamo tirato fuori dal cilindro, che si è reso pronto a giocare un doppio che era impensabile fino a qualche giorno fa è qualcosa di speciale. Mi porto a casa questo".

Ad

Le parole di Berrettini

Coppa Davis Berrettini e Fognini ci mettono il cuore, ma non basta: Canada in finale 2 ORE FA

"Il mio anno? È difficile da descrivere, non è negativo. Ho sforzato la mia mente per cercare di essere positivo. Ho pensato ad un certo punto di finire la stagione, ma poi sono ripartito. Non ho rimpianti per aver giocato oggi. Sarà difficile dormire".

Berrettini: "Miracolo? Fosse per me giocherei anche su una gamba sola"

Coppa Davis Fognini fulmina Aliassime lungolinea: che coppia con Berrettini! 3 ORE FA