A distanza di 9 giorni dall'annuncio della sua positività al Covid-19, il numero 1 al mondo ha comunicato tramite il suo entourage che l'ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo

Novak Djokovic e la moglie Jelena Ristic sono risultati negativi a un nuovo test per il Coronavirus. Lo riferisce lo staff del campione serbo, come riportato dai media locali. Il numero 1 al mondo e la moglie erano risultati positivi al Covid-19 nove giorni fa a Zara, in Croazia, dove si era svolta la seconda tappa dell'Adria Tour, torneo benefico organizzato dallo stesso campione. La manifestazione era stata interrotta prima della finale dopo che uno dei partecipanti, Grigor Dimitrov, aveva annunciato la positività al virus. A quella del tennista bulgaro erano seguite quelle del croato Borna Coric, del serbo Viktor Troicki e infine di Nole e del suo coach, Goran Ivanisevic. Sia Djokovic che la moglie non hanno accusato sintomi negli ultimi giorni trascorsi in autoisolamento. La negatività al tampone del 17 volte campione Slam è emersa a seguito di un secondo test (che era atteso per il 7 luglio, ma è stato anticipato a oggi).

Sempre secondo quanto riferito da media locali, nella giornata di mercoledì Novak avrebbe donato oltre 40mila euro alla cittadina di Novi Pazar, nel sud-ovest della Serbia, che a fine giugno ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'epidemia. I casi di Coronavirus in Serbia sono in aumento rispetto alle scorse settimane, con più di 200 casi registrati al giorno rispetto ad una media di 50 di un mese fa.

