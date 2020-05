Coronavirus, Roger Federer dona 1 milione di dollari per 64.000 bambini africani

Non potranno mangiare, giocare e studiare in questo periodo particolare di emergenza sanitaria ed economica dovuta al Covid-19. Si tratta di 64.000 bambini africani cui Roger Federer, attraverso i partner della sua fondazione, ha donato 1 milione di dollari: “Uniti per chi ha più bisogno”

Quando si tratta di cuore grande, c’è un nome che viene in mente prima di tutti: Roger Federer. Lo svizzero non è nuovo ad opere di beneficenza e più volte ha mostrato al mondo di essere un campione tanto nello sport quanto nella vita. Non poteva tirarsi indietro nemmeno durante una delle crisi sanitarie più terribili della storia, il Coronavirus, soprattutto per quelle persone e per quei Paesi meno fortunati che durante la pandemia possono essere veramente in pericolo.

La Roger Federer Foundation, come ha annunciato lo stesso tennista su Twitter, ha donato un milione di dollari per il sostentamento di 64.000 bambini africani e le loro famiglie, adesso che le scuole sono chiuse, attraverso i partner della Fondazione in Africa. “Ora più che mai dobbiamo unirci per aiutare le famiglie bisognose”. Ecco la risposta di Federer, un gioco di parole col tennis, una risposta all’emergenza, con tutto il cuore grande di Re Roger.

