Un pionere, un innovatore, un mentore. Tutte belle, bellissime parole, maera prima di tutto un maestro di tennis, nella sua accezione più genuina e più semplice. Il tennis secondo lui era "". Una presenza-assenza costante, ingombrante, asfissiante nella sua Academy in Florida più simile a un college che ad un centro sportivo: chi ci entrava doveva sottostare alle sue regole, vivere con lui e il suo staff (composto da decine di professionisti) e non dimenticare mai che lo sport è solo una parte della vita perchè quando hai dai 7 ai 19 anni c'è anche lo studio. Un secondo padre, insomma (lui che di figli ne ha avuti 7 da 8 mogli), a cui Richard Williams e Mike Agassi , tra gli altri, affidarono i propri talenti in erba per spiccare il volo.