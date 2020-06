Dal nostro partner OAsport.it

Sono giornate piuttosto calde nel mondo del tennis. La decisione sulla disputa o meno dello US Open, previsto dal 31 agosto al 13 settembre, sta dividendo non solo gli appassionati, ma anche i giocatori. E’ nota la contrarietà del n.1 del mondo Novak Djokovic che, intervistato sul tema, ha detto chiaramente che in queste condizioni così al limite (riferendosi alle limitazioni per rispettare il protocollo imposto dagli organizzatori) difficilmente potrà esserci.

Da questo punto di vista le critiche di Djokovic non sono affatto piaciute alla tennista americana Danielle Collins che, sui social, ha espresso forte disaccordo nei confronti di Nole: "Abbiamo una grande opportunità con lo US Open di tornare a giocare con alcune misure di sicurezza da rispettare, al fine di garantire che tutti i giocatori si sentano al sicuro. USTA, WTA e ATP faranno di tutto per dare priorità alla salute dei tennisti e penso che dovremmo sostenere la cosa disputando il torneo. È facile parlare quando qualcuno ha vinto quasi 150 milioni di dollari nel corso della sua carriera ed è facile dire alla gente cosa fare e poi dichiarare che non si vuole giocare. Djokovic, questa è una contraddizione dopo i commenti sui giocatori nella top-100 che donano denaro ai tennisti in difficoltà…Molti di noi, che non viaggiano con un entourage, devono tornare al lavoro. Sarebbe fantastico avere il miglior giocatore del mondo a supportare questa opportunità e non viceversa", ha sottolineato la tennista statunitense.

