Daniil Medvedev dovrà stare fermo per uno o due mesi e inevitabilmente si fermerà, per ora, la bagarre con e inevitabilmente si fermerà, per ora, la bagarre con Novak Djokovic per il numero 1 del ranking ATP.

Il tennista russo, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento che lo terrà lontano dai campi per qualche mese e ad annunciarlo è lui stesso sul proprio profilo Twitter.

Ecco quanto recita il tweet:

Salve a tutti. Negli ultimi mesi ho giocato con una piccola ernia. Insieme al mio team ho deciso di sottopormi a un piccolo intervento per risolvere il problema. Probabilmente starò fuori per i prossimi 1-2 mesi e lavorerò sodo per tornare presto in campo. Grazie per tutto il supporto.

Nella migliore delle ipotsi, quindi, potrebbe rientare approsimatvamente per gli Internazionali d'Italia, che inizieranno l'8 maggio. Se i tempi si dilatassero per arrivare ai due mesi, potrebbe saltare tutta la parte di stagione sulla terra e rientrare direttamente sull'erba in vista di Wimbledon.

