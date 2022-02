Il 28enne Vesely, appannato dal proprio sudore e da una forma fisica decisamente tondeggiante, ha appena abbattuto uno dei muri più spessi del tennis odierno. Un muro che si ergeva orgoglioso dal gennaio 2020, quando Djokovic scavalcava Rafa Nadal Chi l'avrebbe mai detto che, tra tutte le belve assetate del circuito, sarebbe stato proprio Jiri Vesely a porre fine al regno di Novak Djokovic , appannato dal proprio sudore e da una forma fisica decisamente tondeggiante, ha appena abbattuto uno dei muri più spessi del tennis odierno. Un muro che si ergeva orgoglioso dal gennaio 2020, quando Djokovic scavalcava Rafa Nadal nel ranking ATP

Due anni e un mese dopo, il serbo è stato scardinato per mano della sua bestia nera: un uomo qualunque tranne che per lui, con cui ci perse anche a Montecarlo nel lontano 2016. Un uomo qualunque, dal basso della posizione numero 123 del ranking, ha apparecchiato per : un uomo qualunque tranne che per lui, con cui ci perse anche a Montecarlo nel lontano 2016. Un uomo qualunque, dal basso della posizione numero 123 del ranking, ha apparecchiato per la ribalta di Daniil Medvedev

Ad

ATP, Dubai Djokovic cede alla bestia nera Vesely: Medvedev nuovo numero 1 2 ORE FA

assicurarsi la posizione numero uno a partire da lunedì, quando verrà stilata la graduatoria ufficiale. Per ora, la classifica live riporta il seguente punteggio. A Medvedev toccherà scavare ulteriormente il solco tra sè e Djokovic, con altre tre partite ancora da giocare. Il russo, dopo l'amara finale degli Australian Open persa contro un Nadal d'antologia, vede la luce in quel di Acapulco. Sotto il sole del Messico, Daniil Medvedev è infatti riuscito a prenotare i quarti di finale contro Nishioka. E' ciò che basta per, quando verrà stilata la graduatoria ufficiale. Per ora, la classifica live riporta il seguente punteggio. A Medvedev toccherà scavare ulteriormente il solco tra sè e Djokovic, con altre tre partite ancora da giocare.

Top 10 ranking LIVE

NOME PUNTEGGIO 1. Daniil Medvedev (RUS) 8525 2. Novak Djokovic (SRB) 8465 3. Alexander Zverev (GER) 7550 4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6355 5. Rafa Nadal (ESP) 6105 6. Matteo Berrettini (ITA) 4928 7. Andrey Rublev (RUS) 4680 8. Casper Ruud (NOR) 3915 9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3883 10. Hubert Hurkacz (POL) 3496

Medvedev, un numero uno storico: numeri, statistiche e curiosità

Tanti i numeri e le ricorrenze da sviscerare. Partiamo con questo: 6958. E' il numero di giorni trascorsi da quando, in cima al ranking, non appariva un nome estraneo alla cerchia dei Big Four (Djokovic, Federer, Nadal, Murray). Dobbiamo infatti scorrere la lista dei leader fino al 2004, per trovare lo statunitense Andy Roddick in testa alla classifica (la occupò per 13 settimane, dal 3 novembre 2003 al 1° febbraio 2004).

Da Big Four a Big Five, il passaggio è stato lungo e tortuoso; ma Daniil Medvedev ha dimostrato, nel corso degli anni, di avere la stoffa per cementarsi in testa al ranking per molto tempo. Il moscovita diventa, di fatto, il 27° numero uno nella storia, nonchè il primo tennista nato negli anni '90 a salire al comando.

L’ultimo tennista russo a salire in vetta al ranking ATP era stato Marat Safin nel 2001. Medvedev diventa il terzo russo di sempre a centrare questo traguardo, visto che, oltre a Safin, in precedenza ci era riuscito solo Evgenij Kafelnikov per sei settimane nel 1999.

Una chicca per chiudere: dei 27 primatisti nella storia, Medvedev è il più alto di tutti. I suoi 198cm superano i 193cm del connazionale Marat Safin e i 191cm di Kafelnikov, Murray, Kuerten, Moya e Becker.

Tutti i numeri uno del tennis

NOME SETTIMANE DA N. 1 Novak Djokovic 361 Roger Federer 310 Pete Sampras 286 Ivan Lendl 270 Jimmy Connors 268 Rafa Nadal 209 John McEnroe 170 Bjorn Borg 109 Andre Agassi 101 Lleyton Hewitt 80 Stefan Edberg 72 Jim Courier 58 Gustavo Kuerten 43 Andy Murray 41 Ilie Nastase 40 Mats Wilander 20 Andy Roddick 13 Boris Becker 12 Marat Safin 9 John Newcombe 8 Juan Carlos Ferrero 8 Evgenij Kafelnikov 6 Thomas Muster 6 Marcelo Rios 6 Carlos Moya 2 Patrick Rafter 1 Daniil Medvedev da lunedì 28 febbraio

Medvedev: "Alla fine ho chiesto a Nadal 'Ma non sei stanco?'"

ATP, Dubai Sinner sottotono, Hurkacz impeccabile: l'azzurro esce ai quarti 4 ORE FA