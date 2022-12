Daria Kastkina è “un agente straniero”. E’ questa l’accusa che arriva alla giocatrice russa, n°8 del mondo, vincitrice di due titoli nel 2022, miglior tennista attualmente della sua nazione e semifinalista lo scorso giugno al Roland Garros. Un’accusa che arriva dall’alto. Per la precisione da Roman Teryushkov, attualmente membro dell'8a Duma di Stato. Il funzionario russo ha infatti confermato in un'intervista a RB Sport di aver inviato una lettera al ministero della Giustizia del suo Paese chiedendo che Daria Kasatkina fosse aggiunta all'elenco degli "agenti stranieri". Secondo la legge russa, coloro che sono classificati come agenti stranieri sono soggetti a severi requisiti di etichettatura e controllo. Sono inoltre banditi dai finanziamenti statali, dall'insegnamento nelle università statali o dal lavoro con i bambini, oltre a poter subire un blocco dei loro siti web (senza un ordine del tribunale). Una legge che è stata inasprita per giunta dallo scorso dicembre, con l’escalation del conflitto con l’Ucraina.

Kastkina insomma rischia di dover pagare alcune posizioni “scomode” che si è presa durante l’anno. A partire dall’intervista rilasciata quest’anno a un vlogger russo in cui ha dichiarato la propria omosessualità , tutt’oggi argomento tabù in Russia. Il paese infatti ha recentemente approvato una legge che amplia le proprie leggi anti-gay, vietando le rappresentazioni positive delle relazioni gay nei libri, nei film, nei media e su internet, indipendentemente dall'età.

Teryushkov si è così espresso: "Usando la tua fama come strumento per influenzare gli altri su questioni di politica o ideologia, devi essere preparata non solo a ricevere supporto dai tuoi tifosi, ma anche a misure di responsabilità nei confronti dello Stato. Kasatkina, (Karen) Khachanov, (Evgenij) Kafelnikov criticano apertamente le azioni delle autorità russe, risiedono permanentemente fuori dal territorio della Federazione Russa, agiscono in uno stato neutrale (senza la bandiera e l'inno russi n.d.r.), manifestando al mondo intero distanza dalla società russa. Le loro azioni rientrano nella legge sugli agenti stranieri”.

Nonostante l'appello, per ora la richiesta non ha avuto alcun impatto su Kasatkina, che è supportata da molti nel suo paese d'origine, incluso il presidente della Federtennis russa, che difende per giunta colei che classifica alla mano è attualmente la miglior giocatrice del Paese e reduce da un anno estremamente positivo. Per quanto riguarda la risposta di Kasatkina, non sembra affatto infastidita dagli sforzi compiuti da Teryushkov, esprimendosi anzi in maniera piuttosto ironica sul suo canale Telegram: "Che bello avere fan della Duma di Stato”.

Giova ricordare però anche la posizione privilegiata di Kasatkina rispetto a tanti suoi connazionali: la tennista vive e si allena da anni a Barcellona.

Daria Kasatkina e il suo coach Carlos Martinez Credit Foto Getty Images

