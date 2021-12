Inesorabili. Nikola Mektić e Mate Pavic sono ancora i protagonisti di questo percorso della Croazia in questa edizione 2021 della Coppa Davis. Il duo croato, n.1 del mondo, ha compiuto la propria missione e, come era già accaduto contro l’Italia nei quarti di finale, anche la Serbia di Novak Djokovic è stata sconfitta. Non è bastata la classe del campione nativo di Belgrado, in coppia con Filip Krajinovic, ad impedire ai croati di conquistare il successo in questo match di doppio a Madrid e la qualificazione alla finale. 7-5 6-1 lo score e per la Croazia si tratta della quarta finale in questa competizione dopo quelle del 2005 (vittoria contro la Slovacchia), del 2016 (sconfitta contro l’Argentina) e del 2018 (vittoria contro la Francia).

Nel primo set l’equilibrio permane piuttosto a lungo, ma sono assai laboriosi i turni al servizio serbi soprattutto quando è Krajinovic alla battuta. I croati sfiorano il break in quattro circostanze nel secondo gioco ed hanno una chance nell’ottavo. La strenua resistenza del duo Djokovic/Krajinovic decade nel dodicesimo, quando grazie ad alcune giocate ben costruite Mektic/Pavic trovano il pertugio nella difesa avversaria, per strappare il servizio ai rivali ed aggiudicarsi la frazione sul 7-5.

Nel secondo set la coppia croata dilaga. Il livello di fiducia dalle parti serbe crolla e per i n.1 del mondo in doppio non è un problema disinnescare il n.1 del mondo in singolare. Djokovic sfoga tutta la sua rabbia contro il proprio borsone, ma i break arrivano nel quarto e nel sesto gioco. La partita si conclude sul 6-1 senza storia. Il match ha visto il duo croato ottenere l’83% dei punti con la prima di servizio ed il 53% con la seconda, rispetto al 28% dei serbi in quest’ultimo aspetto. Impressionante, in questo caso, il dato dell’efficienza in risposta di Mektic/Pavic pari al 61% rispetto alla seconda dei due serbi.

