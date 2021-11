lunedì 29 novembre (ore 16.00) tornerà in campo al PalaAlpitour di Torino per affrontare la formazione balcanica in un durissimo testa a testa. Gli azzurri dovranno fare i conti con i biancorossi, capaci di primeggiare nel gruppo D surclassando l’Australia (3-0) e portando a casa il primo singolare contro l’Ungheria. L’Italia affronterà la Croazia ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. La nostra Nazionale, prima nel gruppo E dopo aver sconfitto USA e Colombia , si è guadagnata la qualificazione alla fase a eliminazione diretta eper affrontare la formazione balcanica in un durissimo testa a testa. Gli azzurri dovranno fare i conti con isurclassando l’Australia (3-0) e portando a casa il primo singolare contro l’Ungheria.

Il successo ottenuto da Nino Serdarusic contro il magiaro Fabian Marozsan (6-4, 6-4) ha permesso alla Croazia di proseguire la propria avventura nella massima competizione mondiale per Nazionali di tennis. L’Italia ha tutte le carte in regola per battagliare contro l’avversario di turno, sostenuta anche dal pubblico di casa, ma si preannuncia una vera e propria battaglia sul cemento indoor.

La Croazia può infatti fare affidamento sul 33enne Marin Cilic (vincitore degli US Open 2014, nonché finalista ad Australian Open e Wimbledon). Il ribattezzato Chila, che ha conquistato l’Insalatiera nel 2018 (col vecchio format), è decisamente solido su questa superficie e ha tutti i mezzi per battere praticamente ogni avversario. L’attuale numero 30 al mondo sarà fiancheggiato da Borna Gojo (il 23enne è soltanto numero 276 del ranking ATP, ma l’altro giorno è riuscito a liquidare il forte australiano Alexei Popyrin) o appunto da Nino Serdarusic (il 24enne occupa il 233mo posto nella graduatoria mondiale).

Uno dei punti di forza della Croazia è il micidiale doppio formato da Nikola Mektic e Mate Pavic: quest’anno hanno vinto Wimbledon e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lorenzo Sonego sarà chiamato a fare il suo contro il numero 2 avversario, poi Sinner dovrà cercare il colpaccio nel big match con Cilic. Presentarsi in un’eventuale situazione di pareggio prima del doppio sarebbe davvero troppo rischioso.

ITALIA-CROAZIA, QUARTO DI FINALE COPPA DAVIS 2021

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Primo singolare (tra i numeri 2)

A seguire Secondo singolare (tra i numeri 1)

A seguire Doppio

QUARTO DI FINALE COPPA DAVIS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

