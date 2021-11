il primo posto nel gruppo E è ipotecato. Bisognerà però fare risultato contro la Colombia domani pomeriggio, per chiudere in testa il raggruppamento e garantirsi la qualificazione ai quarti di finale. L’Italia ha sconfitto gli USA per 2-1 nel suo match d’esordio nella Coppa Davis 2021. La nostra Nazionale è stata impeccabile sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino : prima il trionfo di Lorenzo Sonego contro Reilly Opelka , poi il dominio di Jannik Sinner contro John Isner . A seguire il ko nel doppio con Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, ma intanto il successo era stato portato a casa e a questo puntodomani pomeriggio, per chiudere in testa il raggruppamento e

Filippo Volandri, al suo esordio da capitano non giocatore, può ritenersi soddisfatto per quanto visto nel capoluogo piemontese e ha espresso la sua gioia ai microfoni di Supertennis: “Abbiamo avuto chance nel doppio, ma chiaramente l’importante era portare a casa il risultato e lo abbiamo fatto. Abbiamo messo soltanto un mattoncino, domani ricominciamo da capo“.

Il tecnico si è soffermato sul trionfo di Lorenzo Sonego:

Un match straordinario. Eravamo all’esordio, eravamo emozionati. Ha fatto una partita fantastica, ha impattato bene col pubblico e ha giocato un tie-break perfetto. Ha dimostrato che nella lotta e nella sua Torino sa dare quel qualcosa in più: è stato fantastico.

Il toscano ha poi commentato l’affermazione schiacciante di Jannik Sinner: “Da quello che so, Isner non ha mai perso con meno di quattro game. Jannik ha fatto una prestazione mostruosa, ha dimostrato una maturità straordinaria e ha fatto una prestazione gigantesca. Domani si riparte da zero, con giocatori diversi: dobbiamo riordinare le idee”.

Filippo Volandri è poi passato ad analizzare il match di domani contro la Colombia: “Il doppio lo conosciamo benissimo perché ogni anno fa le Finals ed è ottimo. Ci sono giocatori che danno quel qualcosa in più in Davis, dobbiamo rimanere concentrati e domani sera tireremo le prime somme“. Infine sul suo debutto: “Ero emozionato, ma sapevo che sarebbe andata così e me la sono goduta fino in fondo. Oggi era la giornata degli esordi e questo palcoscenico ha reso tutto speciale“.

