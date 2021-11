Non solo Italia nel day 3 di Coppa Davis: la sessione pomeridiana ha visto due tra le compagini favite alla vitroria finale combattere per un posto ai quarti di finale. La Russia di Daniil Medveded ha piegato 3-0 l'Ecudaro, mentre la Serbia di Novak Djokovic è caduta 2-1 contro la Germania.

I risultati del DAY 3

Ad

RUSSIA-ECUADOR 3-0 (GRUPPO A)

Davis Cup Sinner schianta Galan in 2 set: l'Italia vola ai quarti UN' ORA FA

RUBLEV-QUIROZ 6-3 4-6 6-1

MEDVEDEV-GOMEZ 6-0 6-2

RUBLEV/KARATSEV-ESCOBAR/HIDALGO 6-4 4-6 6-4

ITALIA-COLOMBIA 2-0 (GRUPPO E)

SONEGO-MEJIA 6-7 6-4 6-2

SINNER-GALAN 7-5 6-0

SERBIA-GERMANIA 1-2 (GRUPPO F)

DOMINIK KOEPFER B. FILIP KRAJINOVIC 7-6(4) 6-4

NOVAK DJOKOVIC B. JAN-LENNARD STRUFF 6-2 6-4

KRAWIETZ/PUETZ-CACIC/DJOKOVIC 7-6(5) 4-6 7-6(5)

La Russia di Medvedev divora l'Ecuador 3-0

La Russia ha sconfitto l’Ecuador con un secco 3-0 in occasione del suo match d’esordio nella Coppa Davis 2021. I vincitori dell’ultima ATP Cup, tra i grandi favoriti della vigilia, hanno confermato il pronostico della vigilia sul cemento indoor di Madrid e si sono issati in testa al gruppo A agganciando la Spagna (ieri vittoriosa per 3-0 sui sudamericani). Lo scontro diretto che andrà in scena domani (domenica 28 novembre, ore 16.00) sarà un autentico spareggio: chi avrà la meglio si garantirà il primo posto nel girone e l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione tennistica per Nazionali, chi perderà dovrà sperare di essere tra le due migliori seconde classificate per continuare la propria avventura nella competizione.

Andrey Rublev, numero 5 del ranking ATP, ha dovuto faticare più del previsto per regolare Roberto Quiroz (addirittura numero 291 al mondo). Il 24enne si è imposto per 6-3, 4-6, 6-1, dopo essere stato costretto dal sudamericano, cinque anni più grande di lui, a giocare la terza frazione: a quel punto l’allievo di Fernando Vicente è stato bravo a smorzare la verve dell’estroso mancino e a chiudere i conti dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, con 11 aces a segno (contro 6) e il 71% di prime, concretizzando 4 palle break sulle 10 avute.

Successivamente Daniil Medvedev ha soppiantato Emilio Gomez in maniera perentoria. Il numero 2 del mondo, vincitore degli ultimi US Open e finalista alle ATP Finals, si è imposto con uno schiacciante 6-0, 6-2 in appena 57 minuti di gioco. Il 25enne non ha avuto problemi di sorta contro il 29enne ecuadoriano, numero 149 del ranking ATP e mai seriamente in grado di fronteggiare il rivale, spettacolare autore di un bagel nella seconda frazione. A livello statistico 4-0 il conto degli aces, 86% di punti sulla prima di servizio, 5 palle break concretizzate sulle 6 avute e ben 4 break points cancellati.

A seguire il doppio. Andrey Rublev è tornato in campo affiancato da Aslan Karatsev (numero 18 del mondo in singolare), la coppia russa era decisamente più quotata rispetto a Gonzalo Escobar e Diego Hidalgo (rispettivamente numero 823 e 581 in singolare, 39 e 166 in doppio), ma ha sofferto ed è stata costretta al terzo set per riuscire a spuntarla. I due favoriti della vigilia hanno vinto col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 sigillando così il successo totale della Russia alla vigilia del decisivo scontro diretto con la Spagna.

Un super Djokovic non basta alla Serbia contro la Germania

Non basta la presenza di Novak Djokovic anche in doppio a evitare la sconfitta alla Serbia nel girone F di Coppa Davis, in scena a porte chiuse all’Olympiahalle di Innsbruck. La Germania, con il primo singolare e con il match decisivo, prevale per 2-1 e pone seri problemi al team serbo, ora in competizione con Russia o Spagna e, qualora battessero senza problemi la Colombia, Stati Uniti.



Gran vittoria, anche perché raggiunta a sfavore di pronostico, per Koepfer, che mette in cascina il primo punto per la Germania. Nel primo set dopo cinque palle break riesce ad andare sul 2-1, solo che Krajinovic recupera strappandogli la battuta a 15. Il tie-break vive su tre punti vinti sull’altrui servizio, l’ultimo è quello del tedesco sul 4-3 e che vale alla fine il parziale. Ottovolante nel secondo parziale, dove dopo il break del 3-1 sembra tutto (quasi) comodo, e invece nessuno dei due riesce più a tenere la battuta dal 4-2 fino alla fine. Koepfer non chiedeva di meglio che poter chiudere, cosa che fa al secondo match point.



Il numero 1 del mondo riserva a Struff trattamento appena migliore rispetto al quasi diversamente omonimo austriaco. I primi otto punti sono tutti del serbo, che indirizza immediatamente la partita, minaccia un ulteriore break nel quinto gioco e lo riottiene nel settimo, chiudendo il conto al secondo set point. Canovaccio iniziale che si ripete nel secondo parziale, con Struff costretto a cedere la battuta. Djokovic non sente ragioni, calando leggermente solo nel finale, ammesso che di calo si tratti nel momento in cui, in fin dei conti, si tratta solo dell’andare una volta ai vantaggi nell’ottavo e nel decimo gioco, che risulta essere l’ultimo.



Rapido cambio di formazione prima del via: Krajinovic viene sostituito dallo specialista Nikola Cacic (o forse era questa già l’intenzione iniziale). Per la Germania restano invece Krawietz e Puetz, coppia atipica di doppisti nel senso che non giocano abitualmente insieme sul circuito ATP. Sono quattro i break nel primo set, che però non bastano a evitare l’approdo sul 6-6; lì basta un unico punto perso dai serbi a decidere la questione sul 5-7. Nel secondo parziale succede poco fino al game vinto a zero in risposta da Cacic e Djokovic sul 4-3, che nei fatti allunga la partita. Il set decisivo è tiratissimo, con la coppia serba che va sul 2-1 con break senza però riuscire a capitalizzare, subendo alla terza chance tedesca. Sul 5-5 altre due opportunità per Cacic e Djokovic, non sfruttate, e di lì a poco giunge un secondo tie-break, dove il servizio diventa un optional, ma reggono meglio i tedeschi che si portano a casa un punto di enorme importanza.

Medvedev: "Aus Open solo per vaccinati? Dov'è la notizia..."

Davis Cup Sonego cecchino! La frustata bacia la linea e inchioda Mejia 3 ORE FA