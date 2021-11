L’Italia affronterà la Croazia nei quarti di finale della Coppa Davis 2021. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 29 novembre (ore 16.00) per fronteggiare i balcanici sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino. La nostra Nazionale, capace di primeggiare nel girone con USA e Colombia, è chiamata al colpaccio contro i temibili biancorossi, che si sono invece imposti nel raggruppamento comprendente Australia e Ungheria.

In mattinata Nino Serdarusic aveva liquidato il magiaro Marozsan con un doppio 6-4 e aveva blindato la qualificazione per la formazione biancorossa, ma nel pomeriggio è arrivata la sorpresa che non ti aspetti. L’esperto Marin Cilic, attuale numero 30 al mondo (ma terzo il 29 gennaio 2018) e vincitore degli US Open 2014 (nonché finalista ad Australian Open e Wimbledon), si è dovuto inchinare al cospetto del semi-sconosciuto ungherese Zsombor Piros.

Il 22enne, attuale numero 282 al mondo, si è imposto in rimonta col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 dopo una battaglia durata 2 ore e 35 minuti, rimediando il miglior scalpo della sua carriera. Marin Cilic non si presenterà così nelle migliori condizioni al match di domani contro Jannik Sinner: arriverà con una lunga partita nelle gambe e con nella testa una sconfitta rimediata contro un giocatore tutt’altro che quotato. Al contrario il 20enne altoatesino, numero 10 al mondo, si presenterà all’appuntamento con due successi alle spalle maturati in poco più di un’ora a testa e con l’obiettivo di fare ancora una volta la differenza.

Per la cronaca Croazia-Ungheria è in situazione di parità (1-1) e sarà decisivo il doppio ai fini del risultato della contesa, ma i balcanici sono già certi del primo posto e del quarto di finale contro l’Italia, mentre i magiari sono già sicuri di essere eliminati dalla Coppa Davis. Si giocherà soltanto per l’onore.

