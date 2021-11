Pronostici rispettati a Innsbruck (Austria) e a Madrid (Spagna), palcoscenico degli incontri dei Gruppi A ed F della fase finale di Coppa Davis 2021.

I risultati del DAY 2

Ad

MADRID, GRUPPO A, SPAGNA-ECUADOR 3-0

Davis Cup L'Italia sfida la Colombia per i quarti, quando e dove vederla UN' ORA FA

Lopez-Quiroz 6-3 6-3

Carreno Busta-Gomez 5-7 6-3 7-6

Carreno Busta/Granollers-Escobar/Hidalgo 6-4 6-7 7-6

TORINO, GRUPPO E, STATI UNITI-ITALIA 1-2

Opelka-Sonego 3-6 6-7

Isner-Sinner 2-6 0-6

Ram/Sock-Fognini/Musetti 7-6 6-2

INNSBRUCK, GRUPPO F, SERBIA-AUSTRIA 3-0

Lajovic-Melzer 7-6 3-6 7-5

Djokovic-Novak 6-3 6-2

Cacic/Krajinovic-March-Oswald 7-6 4-6 6-3

La Serbia del n.1 del mondo Novak Djokovic si è imposta con il punteggio di 3-0 contro i padroni di casa dell’Austria che non potevano contare sul loro n.1 Dominic Thiem.

Nole ha sconfitto agevolmente Dennis Novak (n.118 ATP) per 6-3 6-2, accelerando quando era il caso di farlo e facendo calare il sipario in 60′ di partita. Ben più sofferta, invece, la vittoria di Dusan Lajovic (n.33 del ranking) in apertura di questa giornata.

Il serbo l’ha spuntata contro il n.287 del ranking Gerald Melzer (n.287 del ranking) per 7-6 (5) 3-6 7-5 in quasi 3 ore di gioco. Una battaglia quella andata in scena sul veloce indoor austriaco che alla fine ha sorriso al balcanico. La terza firma, a risultato ormai acquisito, è arrivata dal doppio Cacic/Krajinovic a segno per 7-6 (4) 4-6 6-3 contro March/Oswald.

Tutto facile anche per la Spagna, che pur senza Carlos Alcaraz - annunciato positivo al Covid-19 24 ore prima dell'esordio - , riesce a imporsi per 3-0 sull'Ecuador. Feliciano Lopez, numero 106 del ranking, regola in due set 6-3 6-3 il rivale Roberto Quiroz, piazzando ben 14 ace e 28 vincenti.

Più ostica invece la prestazione di Pablo Carreno Busta, che ha bisogno del tiebreak al terzo set per sgominare l'offensiva di Emilio Gomez: lo spagnolo la spunta 5-7 6-3 7-6, passando per 7-5 alla stretta decisiva. A calare il tris per gli iberici ci pensa il doppio Carreno Busta/Granollers, anch'esso costretto agli straordinari dal duo Escobar/Hidalgo. Gli spagnoli escono vincenti dalla graticola di due tiebreak consecutivi: 6-4 6-7 7-6 il punteggio finale.

Djokovic e il peso della Storia: il cortocircuito US Open

Davis Cup Volandri: "Sinner mostruoso, Sonego fantastico" 2 ORE FA