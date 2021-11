Il Kazakistan sogna l’approdo ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. Alexander Bublik e compagni hanno ottenuto un importantissima vittoria per 2-1 sulla Svezia, conquistando la loro prima vittoria nella competizione. Adesso la squadra kazaka affronterà il Canada da favorita ed è vicinissimo a vincere il girone. Dall’altra parte gli scandinavi recriminano per essere arrivati ad un set dalla vittoria del gruppo B ed ora sperano nel successo del Canada per provare a chiudere ancora come primi, altrimenti dovranno attendere l’eventuale ripescaggio come miglior seconda.

La giornata della Svezia era iniziata benissimo con il successo di Elias Ymer su Mikhail Kukushkin in due set con il punteggio di 6-3 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Come detto la Svezia ha sognato il successo, visto che Mikael Ymer si era portato avanti di un set su Alexander Bublik,prima di subire la rimonta del numero 36 del mondo e crollare nel terzo set. Alla fine il kazako si è imposto per 3-6 6-4 6-0.

A decidere tutto è stato il doppio, che ha visto un netto successo da parte della coppia kazaka Golubev/Nedovyesov. Un doppio 6-3 al duo composto da Goransson/Lindstedt e secondo punto fondamentale per il Kazakistan.

KAZAKISTAN – SVEZIA 2-1

E.Ymer (Sve) b. Kukushkin (Kaz) 6-3 7-6

Bublik (Kaz) b. M.Ymer (Sve) 3-6 6-4 6-0

Golubev/Nedovyesov (Kaz) b. Goransson/Lindstedt (Sve) 6-3 6-3

