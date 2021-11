22:44 - Italia ancora in corsa, 2-4

Altro turno a servizio agevole per Jannik Sinner: l'altoatesino è risucito a incidere con la potenza delle sue prime, ma a rete soffre i colpi del duo croato.

22:34 - Break Croazia, 1-3

Fognini e Sinner si complicano la vita da soli in un game che sembrava avviato verso il binario azzurro: Mektic e Pavic rimontano, e ai vantaggi approfittano dell'unica palla break.

22:28 - Super Sinner a servizio, 1-1

Quattro prime ben assestate concludono velocemente il primo turno a servizio degli Azzurri. Jannik è ripartito esattamente dal finale incandescente del match contro Cilic.

22:25 - La Croazia parte bene, 0-1

Il duo croato si dimostra solido a servizio e limita la contraerea azzurra a due punti. Ora Jannik Sinner a servizio.

22:22 - Si parte!

Mate Pavic al servizio. E' il momento della verità: l'Italia si gioca un posto per la semifinale contro Serbia o Kazakistan.

22:14 - Squadre in campo

Lungo colloquio tra giocatori e staff azzurro all'ingresso in campo. La tensione è altissima, il margine d'errore pressochè nullo. Il pubblico del Pala Alpitour sogna l'impresa!

21:53 - Il recap dei quarti di finale

La sfida tra Italia e Croazia è ferma sull'1-1, dopo lo scivolone di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo e la rimonta miracolosa di Jannik Sinner su Marin Cilic.

21:52 - Il percorso della Croazia

La Croazia capitanata da Vedran Martic ha chiuso in testa il girone D, grazie ai successi per 3-0 sull’Australia e per 2-1 sull’Ungheria. I croati hanno saputo prevalere grazie alle sorprendenti prestazioni dei loro numeri 2: Borna Gojo, numero 279 ATP, ha superato 7-6 7-5 il più quotato Alexei Popyrin nel primo tie, mentre Nino Serdarusic (numero 243 ATP) ha regolato il magiaro Marozsan con un doppio 6-4 6-4. Più ondivaghe le prestazioni del #1 Marin Cilic, numero 30 al mondo: il veterano croato ha avuto la meglio su Alex De Minaur in tre set (6-1 5-7 6-4), salvo poi cadere a sorpresa 6-4 5-7 4-6 contro Zsombor Piros nel secondo tie contro l’Ungheria. Ma la vera punta di diamante di questa nazionale è il doppio Mektic/Pavic: il duo croato, campione olimpico e numero 1 del ranking, ha spazzato via la concorrenza australiana e ungherese nei primi due match.

21:52 - Il percorso dell'Italia

Il Pala Alpitour di Torino si prepara a un match decisivo per gli Azzurri. Le vittorie per 2-1 su Stati Uniti e Colombia nel girone E hanno permesso agli Azzurri di approdare con facilità ai quarti di finale. Gli Azzurri hanno saputo sigillare entrambi i tie grazie alle prestazioni incandescenti del singolare, guidato da Sonego e Sinner. Lavori in corso invece sul versante del doppio: Volandri ha sperimentato prima Musetti, poi Sinner al fianco di Fognini con risultati piuttosto altalenanti. Sarà perciò vitale chiudere la pratica nei primi due match, poiché lo spietato doppio croato concederà ben poco margine di speranza agli Azzurri. In caso di successo oggi, l’Italia sfiderebbe la vincente tra Serbia e Kazakistan in semifinale.

21:52 - Fognini/Sinner-Mektic/Pavic

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta testuale di Italia-Croazia, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis. Il match di doppio è decisivo per l’approdo in semifinale: Fogni e Sinner a caccia dell’impresa contro Mektic e Pavic, duo campione olimpico e a Wimbledon. La coppia croata, campione olimpico e numero 1 del ranking, ha spazzato via la concorrenza australiana e ungherese nei primi due match.

