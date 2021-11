19:55 - Si parte!

Rajeev Ram subito pimpante a servizio e in risposta. Gli Stati Uniti conducono 1-0.

Ad

19:50 - Squadre in campo!

Davis Cup Sinner, che missile! Isner disinnescato e incredulo 19 MINUTI FA

I protagonisti stanno per terminare il riscaldamento. Occhio allo specialista Rajeev Ram. A 37 anni, l’americano occupa la piazza numero 4 del ranking. Nel 2021 Ram si è aggiudicato due tornei in coppia col britannico Joe Salisbury, ovvero gli US Open ed il Masters 1000 di Toronto, ma nel 2020 i due avevano vinto anche gli Australian Open. La coppia ha raggiunto la finale in altri quattro tornei, incluse le Nitto ATP Finals. In stagione il ruolino di marcia di Ram in doppio conta 45 vittorie e 18 sconfitte.

19:48 - Sonego e Sinner regalano la vittoria all'Italia

Due exploit di Sonego e Sinner rendono questo match una vera e propria formalità. Fognini e Musetti vorranno però onorare il Pala Alpitour di Torino calando il tirs sugli americani.

Jannik Sinner, Davis Cup Credit Foto Imago

19:46 - Fognini/Musetti vs Ram/Sock

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta testuale di Italia-Stati Uniti, primo scontro del gruppo E di Davis Cup. A breve entreranno in campo Musetti/Fognini e Ram/Sock, designati dai capitani Filippo Volandri e Mardy Fish come coppie per il match di doppio. L'Italia ha già vinto il confronto con gli americani in virtù delle vittorie di Sonego su Opelka e di Sinner su Isner.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Davis Cup Sinner domina Isner: l'Italia festeggia la vittoria sugli USA 41 MINUTI FA