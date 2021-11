crolla 2-6 7-5 7-6 contro Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, dopo aver annullato 4 matchpoint. Dopo i successi di Lorenzo Sonego su Nicolas Mejia e di Jannik Sinner su Daniel Galan , il doppio azzurro si è presentato sul campo del Pala Alpitour con il passaggio ai quarti di finale di Coppa Davis già in tasca. Il duo inedito Fognini/Sinner - quest’ultimo preferito al “titolare” Bolelli e a Musetti, che aveva giocato l’ultima partita contro Ram e Sock –, dopo aver annullato 4 matchpoint.

Sinner-Fognini, Coppa Davis Credit Foto Imago

Ad

Ancora lavori in corso sul versante del doppio per Filippo Volandri, che con questa nuova combinazione ha perlomeno strappato un set a un duo di calibro nobile. Simone Bolelli tra l’altro, desaparecido per la seconda partita consecutiva, non è in una condizione fisica ideale per scendere in campo al fianco di Fognini.

Davis Cup LIVE! Italia-Colombia: Fognini/Sinner cadono al 3° set 4 ORE FA

Il duo embrionale Fognini/Sinner, posto davanti a una coppia che abita la top10 del ranking ATP, regala una prestazione di luci e ombre: innanzitutto, all’alba del terzo game del primo set, Sinner e Fognini strappano il primo break del torneo di doppio azzurro, salvo poi farsi annichilire dalla maggior fluidità dei colombiani a rete. Cabal e Farah inanellano sei game consecutivi e sigillano il primo set sul 6-2. Gli azzurri non trovano unione d’intenti a battuta e faticano a tenere in campo le prime: un ottimo segnale per i colombiani, che metabolizzano in un batter di ciglia il ritmo alto imposto da Sinner e graffiano sulle seconde.

Nel secondo set, Fognini e Sinner strappano il servizio per primi, ma ancora una volta subiscono la rimonta dei colombiani, che recuperano il break di svantaggio al sesto game (controbreak a zero). Questa volta però, gli Azzurri ingranano una marcia in più: il duo italiano annulla un matchpoint al decimo game e mette la freccia all’undicesimo: uno scatenato Jannik Sinner piazza una manciata di vincenti e neutralizza le feline risposte a rete di Farah, sigillando il secondo parziale sul 7-5.

Proprio l’altoatesino si autoproclama mattatore del terzo set: metabolizzando gli automatismi del doppio in tempo record. Efficace a rete e poderoso da fondocampo, Sinner propizia il break a freddo nel primo game – vanificato subito dal controbreak colombiano nel secondo – e trascina gli azzurri al tiebreak; qui, è l’esperienza dei rodati colombiani a fare la differenza: gli azzurri si trovano a vanti 3-0, ma subiscono l’ennesima rimonta degli avversari, che li costringono ad annullare altri tre matchpoint. La sentenza, per Fognini e Sinner, risuona al quinto. Il tie tra Italia e Colombia si chiude dunque sul 2-1.

I risultati del DAY 3 (sessione pomeridiana)

RUSSIA-ECUADOR 3-0 (GRUPPO A)

RUBLEV-QUIROZ 6-3 4-6 6-1

MEDVEDEV-GOMEZ 6-0 6-2

RUBLEV/KARATSEV-ESCOBAR/HIDALGO 6-4 4-6 6-4

ITALIA-COLOMBIA 2-0 (GRUPPO E)

SONEGO-MEJIA 6-7 6-4 6-2

SINNER-GALAN 7-5 6-0

CABAL/FARAH-FOGNINI/SINNER 6-2 5-7 7-6

SERBIA-GERMANIA 1-2 (GRUPPO F)

DOMINIK KOEPFER B. FILIP KRAJINOVIC 7-6(4) 6-4

NOVAK DJOKOVIC B. JAN-LENNARD STRUFF 6-2 6-4

KRAWIETZ/PUETZ-CACIC/DJOKOVIC 7-6(5) 4-6 7-6(5)

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Davis Cup La Russia sbaraglia l’Ecuador, Djokovic e Serbia affondano 4 ORE FA