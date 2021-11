I campi di Torino, Madrid e Innsbruck hanno finalmente aperto al torneo a squadre più antico del mondo: le Davis Cup Finals hanno preso il via quest'oggi, coinvolgendo le squadre dei gruppi B, C e D. Per l'Italia capitanata da Filippo Volandri ci sarà da attendere fino a domani, quando gli Azzurri fronteggeranno gli Stati Uniti in un big match che si prospetta più aperto che mai.

Colpaccio Gojo su Popyrin, Croazia avanti sull'Australia

Quest'oggi, il team azzurro avrà osservato con grande attenzione lo scenario sul turf torinese, siccome una tra Croazia e Australia potrebbe rivelarsi la prossima avversaria ai quarti di finale. Al Pala Alpitour torinese, l'incrocio tra i numeri 2 Borna Gojo e Alexei Popyrin si è risolto 7-6(5) 7-5 in favore del croato, numero 270 al mondo.

I due tennisti non hanno fatto altro che prolungare la tendenza innestata dall'unico precedente: questo febbraio, Popyrin si era imposto per 6-7 7-6 7-6 a Melbourne, dopo un braccio di ferro prolungatosi per tre tiebreak. Al Pala Alpitour, ironia della sorte, il primo set si decide al tiebreak: Gojo, che non riesce a incidere nè sulla prima (91% di prime tenute in campo da parte dell'australiano) nè sulla seconda, riesce comunque a negare 5 palle break all'avversario, beffandolo al tiebreak sul 7-5.

L'epilogo amaro del primo parziale destabilizza pesantemente il gioco di Popyrin, che nel secondo set non riesce più a guadagnarsi palle break. Gojo, tignoso e opportunista, sferra la zampata vincente all'unidcesimo gioco, scongiurando la replica del match a Melbourne.

La Croazia si porta così sull'1-0, in attesa di Cilic-De Minaur e della chiusura con l'appuntamento di doppio tra Mektic/Pavic (campioni olimpici e n. 1 mondiali) e Bolt/Peers.

Elias Ymer ok contro Diez, Canada in pericolo

A Madrid invece, il primo atto della sfida tra Canada e Svezia se lo sono aggiudicati gli scandinavi, con Elias Ymer sugli scudi: lo svedese si è imposto 6-4 6-2 in un'ora e 28 minuti sul canadese Steven Diez. Questo risultato obbliga il connazionale nordamericano Vasek Pospisil a una reazione d'orgoglio contro Mikael Ymer per prolungare la disputa al match di doppio e per non far rimpiangere le assenze illustri di Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.

Nel primo scontro in salsa spagnola, Ymer apre con un break immediato salvo poi farsi rimontare al quarto game dal canadese, che infila quattro giochi consecutivi; sarà l'unica scintilla di un pomeriggio decisamente opaco per Diez, che nella seconda metà del primo set soccombe alla letale prima dello svedese - che nel primo atto convertirà il 74% di punti con la prima, contro il misero 45% dell'avversario - inchiodando il primo set sul 6-4. Il secondo parziale si apre e si chiude sulla falsa riga del primo, con Ymer che prende il largo grazie a due break nel primo e quinto gioco.

Machac sorprende Gasquet, la Repubblica Ceca sogna

Ad Innsbruck, il ceco Tomas Machac ha sorpreso il francese Richard Gasquet 7-6 6-2, invertendo l'inerzia dettata dai pronostici di partenza. Grazie a questo successo, la Repubblica Ceca può sperare nell'impresa; il secondo match tra Mannarino e Vesely ci dirà molto sulle ambizioni dei transalpini per questa edizione.

Quello che emerge con certezza dal primo testa a testa tra le due squadre nazionali, è il cinismo dei cechi: Machac trascina il primo set contro Gasquet al tiebreak salvando 3 palle break su 4 e sfondando all'unica chance procurata; al tiebreak, il ceco innesca il controsorpasso volando sul 7-3 finale e rifilando ben 5 ace nel corso del primo set.

Da lì, il ceco non perde più il timone: il verdetto del secondo set è ancora più duro per Gasquet, che soccombe 2-6 dopo aver difeso con i denti un primo game serratissimo contrassegnato da sei parità; Machac tuttavia, non fa sconti: il ceco inanella ben 5 giochi consecutivi e spazza via il francese.

