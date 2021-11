I segnali che facevano sperare nell’impresa erano nell’aria, eppure quel clamoroso sorpasso invocato a pieni polmoni dalla bolgia torinese non si è mai materializzato. Nel match di doppio decisivo per il passaggio in semifinale, Fabio Fognini e Jannik Sinner non sono riusciti a strappare la vittoria ai danni del più rodato duo Mektic/Pavic.

Sinner, Fognini, Coppa Davis Credit Foto Imago

Ad

I croati hanno riversato sul campo la stessa potenza che li ha portati alla piazza numero 1 del ranking, nonché alla medaglia d’oro olimpica e al trionfo di Wimbledon. In virtù della sconfitta di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo nel primo match del singolare, l’Italia è condannata ad abbandonare l’ambizione di alzare la preziosa insalatiera.

Davis Cup LIVE! Coppa Davis: Mektic/Pavic troppo forti: Italia eliminata 2 ORE FA

L’estro della coppia croata vanifica la stoica rimonta di Sinner su Cilic , che nel secondo match del singolare aveva riportato la speranza in casa azzurra: l’altoatesino, proprio come nel tie contro la Colombia, è stato rilanciato da Filippo Volandri nel match di doppio. L’inerzia portata dal prodigio di Sesto Pusteria tuttavia, è stata riassorbita dalla supremazia tecnica dei croati. Jannik, nel corso del primo set, gioca a folate: potente e preciso col servizio, ma fragile e impacciato in risposta a rete. Inversamente, Fabio Fognini si inceppa più volte a battuta, facilitando la marcia mortale del fronte biancorosso.

Mektic e Pavic effettuano lo strappo decisivo al quarto game del 1° set, pizzicando incessantemente le smagliature di un duo ancora acerbo, embrionale. Fognini e Sinner non possono far altro che stringere i denti, rispedendo al mittente ben cinque set point all’ottavo gioco, salvo poi cedere al servizio di Pavic nel nono.

Jannik Sinner, Fabio Fognini Credit Foto Imago

Il primo set si chiude sul 6-3 in favore del doppio numero uno al mondo, che intensifica le proprie trame nel secondo set: Mate Pavic sale in cattedra a partire dal terzo game del parziale, seminando terrore a rete e costringendo gli Azzurri a rincorrere nei propri turni a battuta. Gli automatismi dei croati non concedono nemmeno un punto facile a Fognini e Sinner, che inciampano all’alba del settimo gioco: delle gaffe a rete da parte di Jannik e il doppio fallo di Fabio concedono il lasciapassare ai croati, di fatto rimarcando le difficoltà tattiche già emerse nel primo set. I croati chiudono la contesa dopo un'ora e 18 minuti, senza concedere alcuna palla break agli Azzurri. La corsa degli Azzurri viene troncata ai quarti di finale. Per la Croazia invece, si aprono le porte della semifinale: la nazionale capitanata da Vedran Martic attende la vincente di Serbia-Kazakistan.

Il percorso dell'Italia in Coppa Davis 2021

ITALIA-STATI UNITI 2-1 (FASE A GIRONI)

Sonego - Opelka 6-3 7-6

Sinner - Isner 6-2 6-0

Ram/Sock - Fognini/Musetti 7-6 6-2

ITALIA-COLOMBIA 2-1 (FASE A GIRONI)

Sonego-Mejia 6-7 6-4 6-2

Sinner-Galan 7-5 6-0

Cabal/Farah - Sinner/Fognini 6-2, 5-7, 7-6(6)

ITALIA-CROAZIA 1-2 (QUARTI DI FINALE)

Gojo-Sonego 7-6 2-6 6-2

Sinner-Cilic 3-6 7-6 6-3

Mektic/Pavic - Fognini/Sinner 6-3 6-4

Djokovic e il peso della Storia: il cortocircuito US Open

Davis Cup Sinner compie la rimonta miracolosa su Cilic: Italia-Croazia 1-1 3 ORE FA