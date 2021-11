00:54 - Break Italia, 2-6 2-1

Proprio come nel primo set, gli Azzurri passano in vantaggio al terzo gioco. Ora serve continuità a servizio. Ottime risposte di Fognini, che pone la sua firma su questo secondo break.

00:50 - Due game veloci, 2-6 1-1

Fognini e SInner provano a rimettersi in carreggiata. Il secondo gioco del secondo set non provoca affanni al duo azzurro, che difende il servizio con personalità.

00:45 - La Colombia dilaga nel 1° set

Ai sudamericani va il primo set: gli Azzurri hanno rubato il servizio per primi, ma non hanno trovato nè sintonia nè continuità a servizio. Da quel break, la Colombia ha infilato cinque game consecutivi.

00:41 - La Colombia scappa, 2-5

Cabale e Farah tengono a zero Fognini e Sinner, e si avviano verso la chiusura del set. Colombiani più compatti e in sintonia a rete, noi fatichiamo a trovare un'intesa proficua.

00:38 - Break Colombia, 2-4

Azzurri che non riescono a mettere abbastanza prime in campo per impensierire i colombiani in risposta. Un altro game si decide ai vantaggi, ma questa volta dal braccio di ferro escono vincenti Cabal e Farah.

00:29 - Controbreak Colombia, 2-2

Gli Azzurri non confermano il vantaggio dopo un ennesimo braccio di ferro ai vantaggi. Azzurri fragili al servizio, i colombiani sfondano alla seconda palla break.

00:22 - Break Italia, 2-1

Blitz vincente degli Azzurri, che si portano sul 40-0 e contengono benissimo la ribalta dei colombiani. E' il primo break del doppio azzurro in questa Davis Cup.

Sinner-Fognini, Coppa Davis Credit Foto Imago

00:19 - Gli Azzurri annullano una palla break, 1-1

Nessun problema per i colombiani (entrambi nella top10 del ranking ATP dedicata al doppio) a confermare il turno a servizio, qualche grattacapo in più per Fognini e Sinner: gli Azzurri sono subito costretti ad annullare una palla break ai vantaggi. Altoatesino solido a servizio, ligure già attivo a rete.

00:11 - Si parte!

I colombiani a servizio.

00:00 - Squadre in campo

Match notturno per la coppia azzurra, dopo le 8 ore e mezza spese da Australia e Ungheria sul campo del Pala Alpitour torinese e i cinque set disputati complessivamente da Sonego e Sinner. Ora il riscaldamento, poi si comincia!

23:50 Il doppio azzurro vuole riscattarsi

Unico neo nella serata quasi perfetta di ieri, il doppio italiano vorrà riscattarsi dalla sconfitta di ieri contro Ram/Sock. Ieri in campo Fognini e Musetti, oggi il ligure verrà affiancato da uno stakanovista Sinner.

23:47 - Italia già ai quarti

Lorenzo Sonego ha battuto Nicolas Mejia in tre set, 6-7 6-4 6-2, mentre Sinner ha regolato Galan 7-5 6-0. Con questo doppio successo nel singolare, l'Italia si qualifica matematicamente ai playoff. L'imminente doppio diventa pura formalità.

23:45 - FOGNINI/SINNER-CABAL/FARAH

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta testuale di Italia-Colombia, secondo scontro del gruppo E di Davis Cup. Toccherà al doppio Fognini/Sinner difendere i nostri colori contro il temibile duo colombiano Cabal/Farah.

