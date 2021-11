La selezione italiana ha cominciato l'avventura in Coppa Davis col piede giusto. Il team azzurro, capitanato da Filippo Volandri, ha blindato la vittoria sugli Stati Uniti grazie alla doppietta nel singolare, chiudendo in seguito il confronto sul 2-1. Lorenzo Sonego, torinese, ha esultato davanti al pubblico di casa: nel primo match al Pala Alpitour infatti, l'italiano ha battuto Reilly Opelka 6-3 7-6 . A sancire la vittoria degli Azzurri ci ha pensato Jannik Sinner, dominante nel 6-2 6-0 rifilato al big server John Isner. A danze ormai concluse, il doppio Fognini/Musetti è inciampato 6-7 2-6 contro il duo americano Ram/Sock. Archiviata la vittoria, l'Italia torna subito in campo contro la Colombia. Un secondo successo consentirà agli Azzurri di prenotare un posto per i quarti di finale.

Quando e dove vedere Italia-Colombia

La sfida tra le due nazionali si giocherà sul cemento del Pala Alpitour di Torino, e prenderà il via dalle 16.00 di sabato 27 novembre. Il primo match di singolare vedrà scontrarsi i "numeri 2" eletti dai capitani (alla prima giornata, Volandri ha scelto Sonego), il secondo match di singolare metterà a confronto i "numeri 1". A chiudere il programma il match di doppio. Accoppiamenti e ordine di gioco si conosceranno circa un'ora prima dall'inizio della sfida. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e sull'app SuperTenniX.

Dalle 16.00 Italia-Colombia, primo singolare (tra i numeri 2)

A seguire Italia-Colombia, secondo singolare (tra i numeri 1)

A seguire Italia-Colombia, doppio

Precedenti

Non esistono precedenti tra le due nazioni in Coppa Davis. Sarà un confronto inedito. Se presi individualmente però, un colombiano ha già incrociato un nostro Azzurro sui circuiti Challenger e ATP. Daneil Elahi Galan, probabilmente numero 1 dello schieramento sudamericano, ha incontrato Lorenzo Sonego (probabile numero 2 domani) tre volte in carriera: il torinese si è imposto tutte e tre le volte, dal Challenger di Milano nel 2016 (6-4 7-6), all'Open di Miami nel 2021 (7-6 6-3) e a Wimbledon 2021 (4-6 6-3 7-6 6-1).

Informazioni utili

L'Italia, orfana del suo leader tecnico Matteo Berrettini , ha ritrovato il suo smalto all'esordio contro gli Stati Uniti. Trainati da Sinner e Sonego, gli Azzurri vogliono comunque rispettare le altissime aspettative proiettate con Berrettini a bordo: replicare l'unico successo azzurro del 1976. Allora, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, capitanati da Nicola Pietrangeli, sollevarono l'insalatiera in Cile. La Colombia non vanta alcun esponente nella top100 del ranking ATP.

