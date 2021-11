semifinale contro la vincente tra Serbia e Kazakistan mentre per noi è tempo di fare le valigie. L’inaspettata uscita di scena in Coppa Davis segna il capolinea della stagione per gli Azzurri. Una serata di mille rimpianti ha scaraventato la nazionale italiana fuori dalla Coppa Davis. La Croazia, solida quanto basta nel singolare e famelica nel doppio, ha avuto la meglio sul team azzurro; decisivo lo scivolone di Lorenzo Sonego nel primo match contro il numero 276 del ranking Borna Gojo , che di fatto ha innescato la ghigliottina nel match di doppio, dominato dalla coppia Mektic/Pavic . La nazionale biancorossa continuerà la sua corsa inmentre per noi è tempo di fare le valigie.

Ad

Il tempo (e l'ATP Cup) nutriranno le aspettative

Tennis Sinner: "Il doppio devo ancora impararlo. Ora vacanze, poi l’ATP Cup" 3 ORE FA

Un capolinea stregato da mille se e qualche ma, e che ci proietta rapidamente verso il prossimo anno, quando l’Italia potrebbe – ce lo auguriamo – competere per la pregiata insalatiera. Le aspettative faraoniche, per il gruppo azzurro, si erano instaurate già a ridosso di questo novembre: per la prima volta nella storia, due italiani facevano parte dei migliori 10 al mondo. Eppure, nemmeno un mese dopo, l’Italia si è presentata ai cancelli torinesi priva del suo leader tecnico, e spoglia di un piano collaudato per quanto riguarda il doppio.

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Il tempo ci informerà sul futuro di Matteo Berrettini, alle prese con il . Il tempo ci mostrerà fino a dove potrà spingersi Jannik Sinner, vera e propria stella polare della spedizione azzurra. Una Croazia galvanizzata dal successo della fase a gironi ha sentenziato gli Azzurri ai quarti. Poco male. Il gruppo azzurro è giovane, e l’unica variabile che conta – nel bene e nel male - è quella del tempo: il tempo ci dirà se e come il fronte azzurro potrà riallinearsi a pieno regime, con una strategia in grado di far fronte al nuovo format della Coppa Davis., alle prese con il secondo infortunio serio della sua annata, vera e propria stella polare della spedizione azzurra.

Un assaggio di quello che potrà essere la nazionale italiana negli anni futuri potrebbe già palesarsi dal 1° gennaio, quando gli Azzurri scenderanno in campo per la terza edizione di ATP Cup. Sinner ha già confermato la sua presenza, mentre per Berrettini occorrerà pazientare fino all’ultimo. Per il tennista romano si apre ora un lento e meticoloso processo di guarigione, con l’obiettivo di rientrare al 100% sui campi. Specialmente su quell’erba tanto cara, su cui Matteo ha dettato una vera e propria supremazia: prima il titolo al Queen’s, poi la storica finale a Wimbledon.

Sinner verso una stagione da numero 1

Chi si renderà protagonista di una partenza lanciata nel 2022 sarà sicuramente Jannik Sinner: l’altoatesino non solo ha scardinato tutti e tre gli avversari incontrati sul percorso di Coppa Davis, ma ha dimostrato anche la stoffa del campione nei momenti più critici. Basti guardare in grado di crescere esponenzialmente non solo nel corso dei match di singolare, ma anche negli inediti match di doppio. : l’altoatesino non solo ha scardinato tutti e tre gli avversari incontrati sul percorso di Coppa Davis, ma ha dimostrato anche la stoffa del campione nei momenti più critici. Basti guardare l’ultima partita giocata contro l’esperto Marin Cilic : il croato, al servizio per il match nel secondo set, ha dovuto inchinarsi al ritorno impetuoso del 20enne azzurro,

Jannik Sinner, Coppa Davis Credit Foto Imago

Insomma, il genio di Sinner e la sua capacità di apprendere velocemente lo proietteranno presto tra i Maestri del tennis – il prodigio di Sesto Pusteria ha già sfiorato l’accesso alle Finals quest’anno - e i 4 titoli ATP vinti questa stagione rappresentano un minuscolo campione dell’universo che l’altoatesino potrà sollevare a breve. Chissà se, al prossimo ritorno in Coppa Davis, non sarà lui il numero uno della spedizione italiana.

Da Musetti a Fognini, tante incognite a ridosso della top 2

In vista dell'edizione 2022, sarà da monitorare con attenzione anche la crescita di Lorenzo Musetti: il toscano ha recitato la parte della comparsa nel primo match di doppio contro gli Stati Uniti. Per il tennista carrarino è stato un finale d’annata alquanto infruttuoso, culminato con le dolorose eliminazioni alle Next Gen ATP Finals e in Coppa Davis. Il potenziale per scortare il carro blindato azzurro in qualità di riserva di lusso c’è tutto - basti chiedere a Novak Djokovic, impietrito nei primi due set dello scontro al Roland Garros -, ma ora servirà crescere con testa, metodo e su superfici diverse dalla terra rossa.

Musetti-Djokovic in 3': rivivi la sfida da sogno sul Centrale

Saranno chiamati a migliorare l’approccio alle partite anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini: il primo, dopo un esordio euforico con Reilly Opelka, ha smarrito progressivamente il suo mordente, arenandosi contro un avversario decisamente abbordabile; il secondo non è riuscito a guidare il doppio verso una vittoria nel torneo, risultando inconcludente a servizio.

Djokovic evasivo: "Australian Open? Vedremo"

Coppa Davis Doppio Fognini: “Nazionale? Il ricambio generazionale è in corso” 3 ORE FA