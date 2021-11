Registrati i successi di Sonego su Opelka e di Sinner su Isner , il match di doppio tra Fognini/Musetti e Ram/Sock, è pura formalità. Gli specialisti americani escono vincitori dopo un match serrato, mentre gli Azzurri onorano il campo torinese nonostante la vittoria già acquisita negli incroci di singolare.

7-6(5) 6-2 il punteggio finale del match di doppio che permette agli Stati Uniti di evitare l’umiliazione del 3-0. Il duo Fognini-Musetti (quest’ultimo preferito a Bolelli) fronteggia a spada tratta i due specialisti a stelle e strisce: gli Azzurri, costretti a rincorrere in pressochè tutti i game a servizio del primo set, stringono i denti annullando ben 8 palle break. Fognini è un gatto a rete, mentre Musetti eccelle nella costruzione del punto e nel pungere di rovescio.

Gli americani, dal canto loro, fanno valere la maggiore esperienza: mai in affanno a servizio, gli Stati Uniti trascinano e superano gli Azzurri al tiebreak; lì, Fognini e Musetti – dopo aver annullato anche un set point al dodicesimo game - si ritrovano in vantaggio due volte, ma non riescono a trovare continuità al servizio. Ram e Sock ingranano la manovra d’emergenza e la spuntano per 7-5.

La batosta del tiebreak destabilizza per la prima volta Musetti e Fognini, protagonisti di una falsa partenza al primo game del secondo set: gli americani ne approfittano subito per assumere il comando. Il duo italiano tuttavia recupera subito il suo mordente e lotta fino in fondo: aperti a più rischi, gli Azzurri mettono alle corde gli americani al secondo e al quarto game, sfiorando il break in tre occasioni.

A quel punto, sale in cattedra Jack Sock: al quinto gioco, l’americano infila un recupero stratosferico che punisce Fognini sul lungolinea, poi infierisce con uno smash brutale sul tentativo di lob del ligure. Avanti 4-1, gli americani sono costretti a contenere la commovente offensiva degli Azzurri, che si procurano altre due palle break nel sesto gioco; l’oliatissimo duo americano risponde colpo su colpo e trascina il secondo set sul 6-2.

Nonostante la sconfitta, Fognini e Musetti hanno regalato lampi di genio contro gli Stati Uniti: la speranza è quella di riscattarsi nel match di domani contro la Colombia.

I risultati del Gruppo E

STATI UNITI-ITALIA 1-2

Opelka-Sonego 3-6 6-7

Isner-Sinner 2-6 0-6

Ram/Sock-Fognini/Musetti 7-6 6-2

