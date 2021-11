Dopo due prestazioni d’elevata caratura, Lorenzo Sonego inciampa proprio sul più bello. Il piemontese cede a sorpresa contro Borna Gojo nel primo match tra Italia e Croazia. 7-6 2-6 6-2 il punteggio finale in favore del numero 276 mondiale, a compromettere quasi irrimediabilmente il percorso degli Azzurri verso la semifinale. La squadra di Filippo Volandri, infatti, non solo dovrebbe ottenere un successo nel secondo singolare tra Sinner e Cilic, ma dovrebbe anche sfoderare il miracolo nel doppio contro la coppia numero 1 al mondo composta da Mektic e Pavic, campioni olimpici a Tokyo e vincitori a Wimbledon. Un Sonego opaco e mai lucido sotto il profilo delle scelte e della costruzione del punto azzoppa il team azzurro con ben 33 errori non forzati nel match.

Ad

Il primo set scivola dalle mani di Sonego in un batter di ciglia. Avanti 4-1, l’azzurro comincia a sporcare troppe palle con movimenti e colpi mal calibrati. Dopo aver rubato il servizio al quarto game capitalizzando sulla timidezza dell’avversario, Sonego non sfrutta un’ulteriore palla break al sesto game. Basta questa lieve aritmia per scombussolare completamente il tennis dell’azzurro (ben 14 errori non forzati nel primo set), che subisce la reazione istintiva del croato nel settimo game: Gojo aumenta i giri ed il numero dei vincenti, frantumando il tempismo dell’azzurro sugli scambi prolungati e strappando il controbreak alla prima occasione propizia.

Davis Cup Cilic sconfitto dal numero 282: lunedì sfida Sinner 21 ORE FA

Sonego avrebbe un’altra chance per scongiurare il pareggio del croato all’ottavo game, ma ancora una volta il torinese non trova continuità a servizio, trascinando la crescita del croato al tiebreak. Lì, Gojo si mette definitivamente alle spalle gli spettri di inizio match, mandando fuorigiri l’avversario con degli assoli surreali per un giocatore della sua caratura: il croato, numero 276 al mondo, ha sin qui disputato una sola gara nel circuito ATP. Il classe ’98 di Spalato disinfetta i 4 doppi falli commessi nel primo set con ben 13 vincenti (appena 9 per Sonego), e chiude il tiebreak sul 7-2.

L’aggressività del croato tuttavia, si nebulizza completamente nel secondo set. Sonego prende in controtempo Gojo con un vero e proprio blitz di soli 35 minuti, in cui l’azzurro sale rapidamente sul 4-0 migliorando vertiginosamente a servizio: 94% di punti convertiti sulle prime tenute in campo stordiscono il croato, che dopo aver sprecato tre palle valide per l’immediato controbreak si rassegna a cedere il secondo parziale.

Rientrato in partita più grazie al fattore sorpresa che per una guarigione tecnica e mentale, Sonego non regge il ritorno del croato nel terzo parziale. Gojo torna a martellare al servizio, ad ipnotizzare l’azzurro sugli scambi prolungati e a sfruttare la sua eccessiva fretta nel liberare i colpi. Il break decisivo arriva al 4° game, quando Sonego incappa in un blackout: il campo si rimpicciolisce improvvisamente e il torinese stecca i colpi più facili. L’ultimo treno scappa al settimo game: Sonego non sfrutta altre tre palle break e permette all’avversario di navigare verso una vittoria inattesa.

Djokovic e il peso della Storia: il cortocircuito US Open

Davis Cup E' il giorno di Italia-Croazia: quando e dove vederla IERI A 10:50