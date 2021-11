si è imposto 6-7 6-4 6-2 sul colombiano Nicolas Mejia in una maratona di 2 ore e 37 minuti, portando in vantaggio l’Italia sulla nazionale sudamericana, e spianando la strada a Jannik Sinner, atteso all’appuntamento con Daniel Galan. Un successo sudato, più volte in bilico, che conferma la salda presa mentale di Lorenzo Sonego sul suo tennis e sui suoi mezzi tecnici dopo il primo - e più brillante - exploit contro il gigante Lorenzo Sonego si candida di diritto al nobile grado di uomo-Davis: il piemontese, esaltato dal pubblico di casa,in una maratona di 2 ore e 37 minuti, portando in vantaggio l’Italia sulla nazionale sudamericana, e. Un successo sudato, più volte in bilico, che conferma la salda presa mentale di Lorenzo Sonego sul suo tennis e sui suoi mezzi tecnici dopo il primo - e più brillante - exploit contro il gigante Reilly Opelka, battuto ieri 6-3 7-6.

Di certo lo stile dell’avversario palesatosi sulla strada di Sonego quest’oggi è diametralmente opposto a quello sfoggiato dall’americano: sin dal primo game, Mejia intavola un tennis elaborato, ricamato da scambi prolungati ed intensi. Tutto un altro mestiere per Sonego, che anziché disinnescare la potenza bruta al servizio dell’americano con un paio di frustate estemporanee, è chiamato a spendere molto ossigeno per rispondere alle trame complesse del colombiano.

La strategia di Mejia sorprende Sonego al primo game: l’italiano subisce un break a freddo, faticando a tenere in campo la prima e risultando perciò vulnerabile. Lucido e ben piantato in risposta, il colombiano spaventa Sonego: al quarto game, il piemontese aumenta i giri della sua racchetta e scardina la difesa del colombiano, trovando il controbreak. Nel corso del primo set tuttavia, l’azzurro non riesce mai a trovare né la profondità né le variazioni necessarie ad impensierire un Mejia al di sopra delle sue potenzialità: sciupone e fallace nei momenti che contano, l’azzurro cede il set al tiebreak (7-5 in favore del colombiano).

Una qualità in cui Sonego brilla però, è capitalizzare sulla prima, minima crepa nel tennis del suo avversario: nel secondo set infatti, l’azzurro ricambia il break immediato al primo game e naviga in tutta sicurezza verso la vittoria del parziale. Sonego, pur incapace di sgrezzare il suo dritto e mettere pressione al servizio di Mejia, la spunta per intensità. Sonego cresce sensibilmente a servizio (dal 71% di prime tenute in campo nel 1° set all’80% del secondo, oltre all’82% di punti convertiti sulla prima anziché il 67% nel primo set) e mantiene la distanza di sicurezza, prolungando la contesa al terzo set.

L’esile vantaggio ai punti permette all’azzurro di guadagnare la compostezza decisiva nel terzo set, che rinnova il medesimo spartito dei primi due: altro break al primo game, ancora in favore di Sonego, ma con Mejia che comincia ad accusare la pressione; il colombiano propizia il vantaggio del torinese con tre errori non forzati in avvio. Dopo più di due ore di corsa, i muscoli di Mejia si scaricano; la sentenza, per lui, rintocca all’alba del quinto game: Mejia si porta avanti 40-0 ma incappa ancora in una raffica di errori non forzati. Sonego inaugura dunque un braccio di ferro ai vantaggi, concretizzando il doppio break alla seconda occasione. Nel terzo set l’italiano non concede alcun punto al colombiano nel proprio turno a battuta, e torna a festeggiare sotto la tribuna torinese.

