Unipol Arena di Casalecchio da 14 al 18 settembre. A lasciarsi scappare lo spoiler lo stesso Lorenzo Musetti, Sarà Bologna la tappa intermedia della Coppa Davis prima delle finali in programma tra il 23 e il 27 novembre 2022. Appuntamento alla. A lasciarsi scappare lo spoiler lo stesso Lorenzo Musetti, autore del punto decisivo contro la Slovacchia , che sui propri social ha scritto: "Ci vediamo a settembre a Bologna!". Dunque Bologna dopo Torino per la Coppa Davis in Italia

Le qualificate

Chi giocherà a Bologna lo sapremo più avanti, intanto è già ufficiale l'elenco delle 12 squadre che si sono qualificate in questa prima fase. Oltre all'Italia, alla Croazia finalista l'anno scorso, alle wild card Serbia e Gran Bretagna, da questa fase preliminare di spareggi sono passate queste nazioni:

Corea del Sud

Australia

Olanda

Spagna

Francia

Kazakistan

Belgio

Svezia

Argentina

Germania

USA

A queste da aggiungere una sostituta per la Russia campione in carica. La prossima settimana il Comitato della Coppa Davis si riunirà per definire quale squadra prenderà il posto dei russi, sospesi dall’ITF ed esclusi dunque dalla Davis per le conseguenze della guerra in Ucraina.

Oltre a Torino ci saranno altre 3 sedi, sulla falsa riga di quanto accaduto lo scorso autunno con Innsbruck e Madrid. Attenzione però alle finali: dal 23 al 27 novembre non più Madrid ma una nuova sede; le voci di corridoio, già da tempo, parlano degli Emirati Arabi Uniti.

