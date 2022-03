Jannik Sinner conferma l’imbattibilità con la maglia azzurra. Il prodigio di Sesto Pusteria fa volare in vantaggio la spedizione capitanata da Filippo Volandri in un match sofferto con Norbert Gombos, La resistenza dell'altoatesino viene però vanificata dalla prestazione da incubo di Lorenzo Sonego, battuto da Filip Horansky 6-7 3-6 nel secondo match. Sabato 5 marzo Simone Bolelli guiderà il doppio azzurro in un match delicatissimo. Nel primo match della sfida Italia-Slovacchia , turno preliminare di Coppa Davis sull’indoor di Bratislava,. Il prodigio di Sesto Pusteria fa volare in vantaggio la spedizione capitanata da Filippo Volandri in un match sofferto con Norbert Gombos, vinto 6-4 4-6 6-4 in due ore e due minuti di gioco., battuto da Filip Horansky 6-7 3-6 nel secondo match. Sabato 5 marzo Simone Bolelli guiderà il doppio azzurro in un match delicatissimo.

Sinner, nonostante un blackout prolungatosi lungo tutto il secondo set, si conferma comunque uomo Davis dopo le ottime impressioni lasciate nel percorso azzurro fino ai quarti di finale dell’edizione 2021 (poi vinta dalla Russia). Si tratta di un altro piccolo passo di crescita per Jannik, che non ha saputo reggere con fermezza il tricolore in quello che è stato il primo match di Davis fuori casa.

La cronaca del match

Il primo set messo in campo da Sinner è un’opera di gran maestria: l’azzurro impone l’incudine a servizio (si ritaglia due game di sole prime) e parte aggressivo in risposta. Gombos riesce in un primo momento a contenere il ritmo di Sinner, ma quando l’altoatesino comincia a trovare la giusta profondità, lo slovacco si scioglie. Il break decisivo arriva al quinto gioco, con Jannik bravo a propiziare tre errori consecutivi di Gombos ai vantaggi. 81% di prime tenute in campo e 86% di punti vinti (18/21), l'azzurro concede solo sei punti nei turni a battuta e sigilla in scioltezza il primo set sul 6-4.

Ma quello che sembrava uno spartito immacolato, si rivolta conto l’azzurro nel secondo set: Sinner infligge un break a freddo come da consuetudine, e allunga con un game di soli ace. Ma col passare dei duelli approda in riserva energetica: il suo primo doppio fallo del match coincide col controbreak di Gombos al quarto game. Al decimo infine, il numero 110 al mondo sfodera il controsorpasso sfruttando quattro errori (due di dritto e due di rovescio) dell’altoatesino. Il rendimento della seconda di Sinner cala a picco nel secondo parziale: solo un punto vinto su 6 (17%).

Sinner deve sopportare l’inezia sfavorevole per tutto il terzo set, ma alla stretta finale riesce a sferrare l’artiglio del campione: nel nono game del terzo parziale, l’allievo di Vagnozzi frastorna lo slovacco sotto i colpi della sua centrifuga, sfondando alla seconda palla break del gioco.

Una vittoria di sofferenza dunque per Jannik, che commette ben 56 non forzati e lascia l’impressione di una condizione fisica tutt’altro che smagliante.

Sonego affonda contro Horansky, Italia-Slovacchia 1-1

Lo sforzo dell’altoatesino viene vanificato da una prova sottotono di Lorenzo Sonego nel secondo match di giornata. Contro Filip Horansky, numero 203 mondiale e subentrato last minute al posto di Alex Molcan per una positività al Covid, il piemontese inciampa sul risultato di 6-7 3-6, inchiodando il parziale tra Italia e Slovacchia sull’1-1. Una situazione scomoda per gli azzurri, che sabato 5 marzo dovranno scongiurare il ribaltone in un ostico match di doppio. Fabio Fognini, lo ricordiamo, non sarà disponibile tra le fila di Volandri.

La cronaca del match

C’è troppa tensione nel braccio di Sonego nelle battute iniziali: l’azzurro risponde ai primi affondi di Horansky (particolarmente solido a battuta) con un immediato controbreak all’ottavo game, ma proprio quando sembra essersi incanalato verso il suo momento migliore, l’azzurro stacca improvvisamente la spina: al tiebreak Horansky impone un parziale di 5-0, e agguanta il primo set sul 7-2 della stretta finale.

La situazione precipita nel secondo set, quando Sonego non riesce ad amministrare un break a freddo: Horansky ne legge al meglio le incertezze e rientra in partita al quarto game. Il fatidico assedio che consegna la vittoria della carriera allo slovacco si palesa all'ottavo game: Sonego cade alla quarta palla break, e torna a vedere i fantasmi del match perso contro il croato Borna Gojo, ai quarti di finale della scorsa edizione.

