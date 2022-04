Ha avuto luogo martedì, a Malaga (Spagna), il sorteggio della prima fase delle Finali di Coppa Davis 2022. La massima competizione a squadre maschile del tennis ha preso forma, in primis con l’annuncio delle quattro sedi dei raggruppamenti, ovvero Bologna, Amburgo, Glasgow e Valencia. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri disputeranno i propri incontri del girone all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dal 14 al 18 settembre. L’Italia è stata inserita seconda fascia, insieme a Germania, Canada e Gran Bretagna. Paesi contro i quali non poteva in partenza confrontarsi.

FASCE E PROCEDURA SORTEGGIO COPPA DAVIS 2022

PRIMA FASCIA: Croazia, Spagna*, Francia, USA

SECONDA FASCIA: Germania*, Canada, Italia*, Gran Bretagna*

TERZA FASCIA: Kazakhstan, Belgio, Serbia, Argentina

QUARTA FASCIA: Svezia, Australia, Olanda, Corea del Sud

*Paesi ospitanti dei rispettivi raggruppamenti

Come da regolamento, le squadre padrone di casa non sono state inserite nello stesso girone e per questo la Spagna non è entrata in rotta di collisione con Italia, Germania e Gran Bretagna. Dunque, i ragazzi di Volandri fanno parte del Gruppo A con Croazia, Argentina e Svezia. Un raggruppamento da non sottovalutare, con i nostri portacolori che vorranno prendersi anche una rivincita visto quanto accaduto l’anno passato contro i croati.

Decisamente interessante il raggruppamento B con Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud, specie se la formazione canadese dovesse annoverare tra le sue fila Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, trascinatori in ATP Cup quest’anno. Furie Rosse che potrebbero contare sull’accoppiata Nadal-Alcaraz, mentre il team serbo spera in un Novak Djokovic di lusso.

Di seguito il programma della Coppa Davis 2022 e la composizione dei gironi:

CALENDARIO COPPA DAVIS 2022

Fase a gironi (14-18 settembre)

GRUPPO A (Bologna)

Croazia

ITALIA

Argentina

Svezia

GRUPPO B (Valencia)

Spagna

Canada

Serbia

Korea

GRUPPO C (Amburgo)

Francia

Germania

Belgio

Australia

GRUPPO D (Glasgow)

Usa

Gran Bretagna

Kazakistan

Olanda

Fase a eliminazione diretta dal 21 al 27 novembre a Malaga (Spagna)

Abbiamo quindi quattro gironi da quattro squadre, per un totale di sedici formazioni. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta (dai quarti di finale in poi), prevista dal 21 al 27 novembre in quel di Malaga. Se quindi l’Italia dovesse vincere il proprio gruppo, affronterebbe la seconda del gruppo con Stati Uniti, Gran Bretagna, Kazakistan e Olanda. Se dovesse invece giungere seconda, l’incrocio sarebbe con la prima del gruppo B, ovvero con Spagna, Canada, Serbia e Korea.

