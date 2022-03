Con il cuore. Lorenzo Musetti ce l’ha fatta e ha regalato all’Italia il punto che vale la qualificazione alla fase finale di Coppa Davis 2022 . A Bratislava, il toscano si è trovato a gestire una condizione complicata: sfida sul 2-2 e senza mai aver disputato un match in singolare nella sua breve storia in azzurro. Con personalità e qualità il carrarino (n.57 del ranking) ha sconfitto il padrone di casa, Norbert Gombos (n.110 ATP), per 6-7 (3) 6-2 6-4, esprimendo dal secondo set in avanti alcune delle sue giocate e riuscendo a piegare la resistenza dello slovacco.

Ho tirato tutto quello che avevo. La cosa più bella è che siamo un gruppo unito, nemmeno sognavo un esordio così. E’ stato difficile, i giocatori slovacchi hanno espresso un gran tennis nei cinque incontri e questa qualificazione ce la siamo guadagnata. Un merito enorme a Volandri e ai suoi collaboratori“, le parole a caldo di Lorenzo ai microfoni di SuperTennis.

Un Musetti che poi ha confessato di sapere già da ieri che sarebbe stato chiamato in causa nel caso: “Filippo (Volandri, n.d.r.) era abbastanza sicuro che io avessi i mezzi per vincere. Mi sentivo abbastanza pronto, ma giocare sul 2-2 non era facile. Ho avuto una bella razione dopo aver perso il primo set. Sono felice e questo mi dà una spinta nei prossimi tornei perché ho espresso il mio miglior tennis“, ha aggiunto.

