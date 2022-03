Lorenzo Musetti era alla prima in assoluto in Coppa Davis, in singolare. È vero, aveva già giocato il doppio con Fognini l'anno scorso, ma per il tennista di Carrara è arrivata subito una grossa responsabilità. Mai nessun azzurro aveva vinto la gara di esordio sul 2-2. Volandri ha invece puntato su di lui piuttosto che su Sonego, L'Italia era infatti ad un passo dall'eliminazione e il primo set di Musetti era andato via senza battere ciglio, in favore dello slovacco al tie-break. Il carrarese aveva voglia e voleva dimostrare di poter essere importante in questa Nazionale e ha ribaltato tutto, regalandoci il pass per le Finals di settembre. Musetti si è quindi imposto in tre set, col punteggio di 6-7 (3); 6-2; 6-4, nel giro di 2h18'. Una grande vittoria in rimonta che salva l'Italia, dopo il successo La prima volta non si scorda mai.era alla prima in assoluto in Coppa Davis, in singolare. È vero, aveva già giocato il doppio con Fognini l'anno scorso, ma per il tennista di Carrara è arrivata subito una grossa responsabilità. Mai nessun azzurro aveva vinto la gara di esordio sul 2-2.ha invece puntato su di lui piuttosto che su che veniva dal ko contro Horansky , per cercare di battere Gombos ed evitare una figuraccia.e il primo set di Musetti era andato via senza battere ciglio,al tie-break. Il carrarese aveva voglia e voleva dimostrare di poter essere importante in questa Nazionale e ha ribaltato tutto, regalandoci il pass per le. Musetti si è quindi imposto in tre set, col punteggio di 6-7 (3); 6-2; 6-4, nel giro di 2h18'. Una grande vittoria in rimonta che salva l'Italia, dopo il successo nel pomeriggio di Sinner . È la sesta volta che in Coppa Davis l’Italia recupera da una situazione di svantaggio di 1-2.

Musetti cerca subito il break in apertura, ma non trova concretezza. Gombos sale di livello e si fa beffe del gioco troppo passivo del carrarese. Al decimo game arrivano però due set point per Musetti, ma Gombos si salva ai vantaggi. Si va quindi al tie break, ma l'azzurro paga dei passaggi a vuoto inspiegabili a causa di una seconda di servizio da rivedere. Lo slovacco va via dritto e si porta a casa il set 7-6(3) nel giro di 54 minuti.

Nel secondo set Musetti è più aggressivo. Al secondo game c'è già una chance importante di trovare il break, ma spreca malamente con un rovescio lungolinea. Arriva comunque il break al quarto game e Musetti risponde presente quando deve salvare due palle del contro break al settimo. Il livello del gioco dell'azzurro si è sicuramente alzato e arriva un netto 6-2 nel giro di 42 minuti.

Nel terzo set Musetti va di fretta e vola subito sul 3-0, con un break. Ha anche la chance del doppio break, ma Gombos riesce a salvarsi e a rimontare subito. In un battibaleno siamo sul 3-3. Un brutto colpo da digerire, ma Musetti non si scompone e ritrova subito il suo gioco. Al decimo game si chiude il match in favore dell'azzurro, con un rovescio deviato dal nastro per il 6-4.

