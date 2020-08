L'argentino si è sottoposto a una nuova operazione chirurgica al ginocchio destro, questa volta in Svizzera. E' la 3a operazione dal 2018: carriera sempre più a rischio.

E’ un calvario senza fine quello di Juan Martin Del Potro. Uno dei tennisti in grado di competere a pari livello con i fenomeni della racchetta – Federer, Nadal e Djokovic – ma al tempo stesso, senza dubbio, anche il più fragile fisicamente.

Una carriera, quella dell’argentino classe ’88, costellata di ogni tipo in infortunio: dal polso sinistro in particolare fino al ginocchio destro.

Già perché è notizia di oggi e arriva direttamente dall’entourage di Del Potro una nuova operazione chirurgica al ginocchio: la terza dal 2018 a oggi. Del Potro è infatti finito sotto i ferri del professor Roland Biedert a Berna, in Svizzera.

Lo staff comunica come il dottore e Del Potro fossero già in contatto da gennaio. Negli ultimi mesi infatti DelPo, sul consiglio dei propri medici, aveva ripreso l’attività fisica: ma nei test tornando ad allenarsi nella sua Buenos Aires aveva ancora accusato dolore al solito ginocchio, ovvero quello infortunatosi nell’ottobre del 2018 a Shanghai e già operato due volte. Il professor Biedert ha comunicato, dopo una visita, la necessità di sottoporsi a una terza operazione chirurgica. Del Potro ricomincia così il suo nuovo piccolo calvario. 32 anni il prossimo 23 settembre, per il gigante di Tandil, il ritorno ad alto livello, si fa sempre più complicato. In bocca al lupo.

