E' con un video su Instagram che Juan Martin Del Potro annuncia un nuovo intervento al ginocchio, programmato già per la giornata di martedì. Il campione argentino, che si era fratturato una rotula, era già stato operato lo scorso anno, aveva tentato più volte di allenarsi per rientrare, ma non ci era mai riuscito.

E ora deve arrendersi a una nuova operazione chirurgica. Parla in spagnolo, scrive in inglese, espressione non felice ma serena: raramente altri sportivi hanno lottato come sta ancora lottando lui, dopo l'ennesimo accanimento della sfortuna.

"Ciao a tutti! Volevo salutarvi e dirvi che al momento sono a Chicago. Ho parlato a lungo col dott. Jorge Chahla e la notizia è che domani mi sottoporrò a un altro intervento al ginocchio. Abbiamo tentato diverse terapie conservative che non hanno dato buoni risultati e il dolore è sempre presente. Lui sa che voglio giocare di nuovo a tennis ed essere in grado di giocare alle Olimpiadi, perciò abbiamo concordato che l'operazione avrebbe dovuto essere fatta prima possibile".

Certamente queste ultime settimane non sono state semplici per me. Da quanto è morto mio padre tutto è diventato molto difficile. Per contro, sento la forza che mi manda da lassù. E c'è stato un giorno in cui mi sono svegliato e ho chiamato il dottore. Sapevo che ci dovevo provare di nuovo.

"Spero di poter superare questa situazione dolorosa. Non voglio smettere di provarci. Ovviamente i vostri messaggi e auguri sono sempre ben accetti. Grazie per l'affetto. State bene". E conclude con un cuoricino.

L'obiettivo di Tokyo è sicuramente importante, soprattutto per la memoria di quanto successe a Rio 2016, quando tornò a casa con un argento al collo dopo la sconfitta in finale con Andy Murray e fu accolto da eroe.

