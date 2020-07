Dimitrov sul Covid-19: "Mi sentivo molto stanco e facevo fatica a sentire odori e sapori"

Dal nostro partner OAsport.it

Il bulgaro Grigor Dimitrov è stato uno dei tennisti a essere finiti al centro delle attenzioni per la sua positività al Coronavirus, essendo uno dei protagonisti dell’Adria Tour (mini-circuito di esibizione creato e organizzato dal n.1 del mondo Novak Djokovic). Tante le critiche nei confronti di Grigor reo di troppa superficialità, al pari di Nole (anch’egli contagiato).

Tuttavia il peggio è ormai alle spalle e Dimitrov, tra i giocatori presenti nella seconda edizione dell’Ultimate Tennis Showdown a Nizza, ha svelato le sue condizioni alla stampa: “Non sono pronto a competere al massimo livello. Le cose stanno migliorando e anche tutto il resto, ma è molto difficile il recupero. Sono stato a casa circa un mese a causa del virus. I sintomi erano molto brutti, avevo un forte malessere, non sentivo più gli odori e i sapori e tutto quello che potete immaginare. Ma è bello essere di nuovo in campo“, le parole del bulgaro a Tennis Majors e riportate da livetennis.it.

Un programma di recupero fisico e mentale quello che il classe ’91 dovrà affrontare, come confermato da lui stesso: “Sono stati giorni molto difficili per me e ci sono tante cose che mi passano per la testa. Sto lavorando sul mio corpo e anche sulla mia mente perché questi sono tempi molto difficili“.

