Nella mattina dedicata agli ottavi di finale della Diriyah Tennis Cup, torneo di esibizione in scena in Arabia Saudita, Matteo Berrettini è stato battuto da Stan Wawrinka. Lo svizzero prevale nel format previsto per la mattina, in attesa dei quarti: si gioca al meglio dei tre super tie-break a 10 punti. In questo caso l’elvetico va di rimonta per 5-10 10-4 10-6 e incontrerà il russo Andrey Rublev nei quarti del pomeriggio. è stato battuto da. Lo svizzero prevale nel format previsto per la mattina, in attesa dei quarti: si gioca al meglio dei tre super tie-break a 10 punti. In questo caso l’elvetico va di rimonta per 5-10 10-4 10-6 e incontrerà il russonei quarti del pomeriggio.

Nel primo super tie-break Berrettini s’invola fin dal 2-4, riuscendo a vincere otto dei successivi nove punti. Ben diverso è l’andamento degli altri due: Wawrinka, nel secondo, va sul 4-0 e poi chiude 10-4, mentre nel terzo rompe l’equilibrio dal 3-3 in poi e riesce a terminare con successo il confronto in 35 minuti. Si è trattato del primo impegno del numero 2 d’Italia verso la stagione 2023, nonché del primo in singolare dall’ATP 250 di Napoli, fatta salva la parentesi in doppio di Coppa Davis, là dove si è trovato a far coppia con Fabio Fognini in semifinale contro il Canada. Al momento il romano è inoltre impegnato per trovare la forma in vista dei suoi due principali appuntamenti del gennaio australiano, che sono la United Cup, nuovo evento che entra al posto dell’ATP Cup, e gli Australian Open.

