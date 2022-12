Wawrinka b. Rublev 6-7 6-2 10-6

Medvedev b. Zverev 6-0 6-4

Norrie b. Tsitsipas 6-4 6-4

Fritz b. Hurkacz 7-6 7-5

Tra le notizie di giornata la buona conferma di Stan Wawrinka, classe ’85 e ormai veterano del circuito. Lo svizzero ha vinto in rimonta trovando buone sensazioni e per quanto resti un’esibizione è un risultato che può dare fiducia a Wawrinka nell’ottica di un 2023 in cui proverà a essere più competitivo. In semi sfiderà Medvedev, che ha sconfitto Zverev al rientro dopo tantissima inattività a causa del brutto infortunio nella semifinale del Roland Garros con Nadal. Il tedesco ha vinto il suo match di due tie-break con Thiem in mattinata, ma sulla “partita vera” con Medvedev è apparso ancora piuttosto indietro.

Malino in serata anche Tsitsipas, in una versione esattamente non extra motivata contro Norrie. Il britannico si è imposto in maniera piuttosto netta. Chi invece conferma il buon momento di forma è Taylor Fritz che sull’onda lunga di un autunno-inverno sicuramente di successo ha sconfitto in 2 set il polacco Hurkcaz centrando la semifinale e confermandosi come favorito della parte bassa.

Diriyah Cup: il programma di venerdì 9 dicembre

Questo il programma e gli orari con l’ordine di gioco per quanto riguarda le semifinali che si disputeranno venerdì 9 dicembre. Appuntamento alle ore 14 italiane con lo scontro tra Stan Wawrinka e Daniil Medvedev, quindi il doppio tra Berrettini/Rublev e Thiem/Zverev. La sessione serale inizia alle 18 italiane con la sfida tra Cameron Norrie e Taylor Fritz, quindi il doppio con Kyrgios in coppia con un tennista ancora da confermare opposti a Stricker e un compagno da definire.

ore 14 Stan Wawrinka (SUI) vs. Daniil Medvedev (RUS)

a seguire Matteo Berrettini (ITA)/ Andrey Rublev (RUS) vs. Dominic Thiem (AUT)/ Alexander Zverev (GER)

ore 18 Cameron Norrie (GBR) vs. Taylor Fritz (USA)

a seguire Nick Kyrgios (AUS)/ Partner TBC vs. Dominic Stricker (SUI)/ Partner TBD

