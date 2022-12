Berrettini c'è e si giocherà le sue chance in finale. Dopo essere uscito Rublev. Ecco che c'è stata la bella risposta di Berrettini che nella semifinale ha battuto la coppia Thiem-Zverev col risultato di 6-3; 7-6(3) nel giro di 1h16'. Zverev, al rientro dall'infortunio Hurkacz-Stricker che ha eliminato 250 mila dollari. c'è e si giocherà le sue chance in finale. Dopo essere uscito al primo turno con Wawrinka, nel singolare , il tennista romano prova a portare a casa qualcosa nel doppio, in coppia col russo. Ecco che c'è stata la bella risposta di Berrettini che nella semifinale ha battuto la coppiacol risultato di 6-3; 7-6(3) nel giro di 1h16'., al rientro dall'infortunio alla caviglia patito contro Nadal al Roland Garros , ha provato a dare il suo contributo, ma non era ovviamente nelle migliori condizioni fisiche. Ora Berrettini e Rublev affronteranno la coppiache ha eliminato quella composta da Kyrgios e Tsitsipas . Chi vince si porta a casa la bellezza di

Primo set abbastanza agevole per il duo Berrettini-Rublev, che crea ben cinque palle break in tre game. Peccato che la coppia italo-russa non sia altrettanto efficace, anche se i due riescono a rubare il servizio al settimo gioco. Al nono arriva anche la seconda palla break concretizzata da Berrettini che conquista così il primo set nel giro di mezz'ora sul punteggio di 6-3.

Nel secondo set c'è la reazione del duo Zverev-Thiem che concede solo due palle break al quarto game. Le due coppie si rispondono punto a punto e si arriva al tie break. Qui parte meglio il duo Berrettini-Rublev che spinge subito sull'acceleratore con un 4-0 in avvio. Rubato il servizio sul 4-1, ma poi la coppia italo-russa non sbaglia più e al primo match point porta a casa la vittoria.

