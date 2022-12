Tennis

Diriyah Tennis Cup: Wawrinka supera Rublev al supertiebreak, il match point

Stan Wawrinka supera al supertiebreak Andrey Rublev dopo un match point in cui il dritto del russo va largo: finisce 6-7 6-2 10-6 per lo svizzero, che avanza in semifinale e affronterà il vincente tra Zverev e Medvedev.

00:00:30, 38 minuti fa