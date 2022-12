Tennis

Medvedev è il primo finalista: rivivi il match point contro Wawrinka

DIRIYAH TENNIS CUP - Volge già al termine il torneo esibizione in Arabia Saudita. In attesa della sfida Norrie-Fritz, abbiamo già il primo finalista. È il russo Medvedev che batte Wawrinka in due set (6-4; 6-4): vendicate le ultime due sconfitte, con lo svizzero che aveva vinto a settembre a Metz e aveva eliminato Medvedev all'Australian Open nel gennaio 2020.

00:00:22, 35 minuti fa